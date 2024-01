El ayuntamiento de Palma ha obligado a retirar de las redes un comunicado emitido por los trabajadores de la biblioteca de Cort en el que expresaban sentirse "incómodos por acoger la conferencia" que esta tarde ofrecerá el antropólogo sionista Francisco Gil-White.

El escrito, publicado durante esta mañana a raíz de las declaraciones realizadas por Gil-White en una reciente entrevista, ha sido borrado poco tiempo después. Según ha podido saber este diario, los bibliotecarios han sido presionados por parte del Consistorio para eliminar el post de las redes al tratarse de un perfil institucional.

"Como trabajadores de bibliotecas públicas, los técnicos auxiliares de la Biblioteca de Cort nos sentimos incómodos de acoger la conferencia del antropólogo e historiador Francisco Gil-White", rezaba el comunicado. Además, en el mismo apuntaban que las bibliotecas "no son espacios para fomentar el odio, sino justo lo contrario", antes de citar el Manifiesto de la UNESCO, que dice lo siguiente: "La biblioteca pública es una institución esencial para impulsar la paz y el bienestar espiritual en la mente de los seres humanos".

Una charla acompañada de polémica

El propio Ayuntamiento, a través de su portavoz, Mercedes Celeste, se ha visto obligado a salir del paso esta mañana tras la convocatoria de una manifestación en contra de la charla por parte de Ciudadanos por Palestina, Mallorca por Palestina y Mallorca antifascista.

Las entidades convocantes consideran que "las bibliotecas no son sitio para discursos de odio, son un espacio de conocimiento, no una tribuna para fascistas que apoyan el genocidio. No puede permitirse que el sionista Gil- White emita su mensaje de odio desde una biblioteca municipal".

En concreto, Celeste ha querido resaltar que el Consistorio "ni organiza, ni patrocina estos actos, solo cede los espacios a las entidades que en tiempo y forma los soliciten", además de haber expresado "respeto" por parte de la institución ante conferencia proisraelí que se llevará a cabo esta tarde.