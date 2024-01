Ciudadanos por Palestina, Mallorca por Palestina y Mallorca antifascista ha convocado hoy a las 19:00 horas una protesta ante el edificio de Cort contra la charla pro Israel que ofrece a la misma hora el antropólogo Francisco Gil-White en la biblioteca del Ayuntamiento de Palma. En este sentido, la entidad se muestra indignada por una conferencia ofrecida «por un islamófobo que justifica el genocidio de Israel contra el pueblo Palestino». Dicha organización considera que «las bibliotecas no son sitio para discursos de odio, son un espacio de conocimiento, no una tribuna para fascistas que apoyan el genocidio. No puede permitirse que el sionista Gil- White emita su mensaje de odio desde una biblioteca municipal».

No obstante, desde Cort no quisieron entrar a valorar el propio contenido de la conferencia y defienden la libertad que tiene cada entidad para llevar a cabo las charlas que consideren en este tipo de espacios. En el caso de la oposición, se mostraron muy críticos con el Partido Popular al ofrecer este espacio para «la difusión de mensajes de odio». En el caso del grupo socialista en Palma, aseguró que el Ayuntamiento colabora con «un autor con posturas racistas, mensajes de odio y rechazo hacia la población islámica». Además, rechazaron que se utilice un espacio público municipal como la biblioteca de Cort para difundir este tipo de mensajes ideológicos, justamente en un contexto como el actual donde la comunidad internacional está defendiendo un proceso de paz en Oriente Medio y así detener la política bélica de Israel. Por su parte, Més per Palma también censuró que se cediera este espacio a un individuo que mantiene «posturas racistas contra los árabes» y defiende «el genocidio» contra los palestinos. Al acoger la charla que Gil-White, programada para este miércoles, «el actual gobierno municipal colabora en un acto favorable al genocidio», sostuvo Més per Palma. «El PP dice que quiere la paz en Palestina pero los hechos demuestran que da apoyo incondicional a Israel, estado que está perpetrando el exterminio del pueblo palestino», incidió el partido nacionalista. Para no contribuir a la «apología del racismo y del genocidio», el Ayuntamiento de Palma debería retirar su permiso a la celebración de la charla de Gil-White, concluyó Més.