El 'sus' de Sant Sebastià en la plaza de Cort de ayer fue de los más críticos y reivindicativos de los últimos años. Las glosadoras hicieron honor a su oficio, lanzaron dardos a Madò Pereta que ejercía de maestro de ceremonias y, sobre todo, defendieron el uso del catalán (una camiseta verde ya vaticinaba por dónde iría su intervención), arrancando aplausos del público, menos que en otras ediciones. El resto de la fiesta siguió el guion previsto y contó con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y de la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca. Una vez más, los niños acabaron despertando al Drac de na Coca dándole sus pebres de cirereta.

Alícia Olivares, Maribel Servera (‘Servereta’), Maria Magdalena Amengual y Cati Eva Canyelles, acompañadas por la guitarra de Annabel Villalonga, ya lo advirtieron al inicio de su actuación, las glosas tienen que ser «coventes», y no se mordieron la lengua. Comenzaron diciendo que con el cambio de maestro de ceremonias (otros años lo había sido el lingüista y divulgador Felip Munar), Sant Sebastià había salido perdiendo, para seguir con otras alusiones críticas a Madò Pereta y al hecho que el próximo 20 de enero no sea festivo en Palma.

«La llengua no es toca» y «Palma, heu de ser capital de la llengua i la cultura» fueron dos de sus proclamas. Las glosadoras también recordaron que ayer por la tarde se encendían torres y atalayas por los derechos humanos y, ya casi al final de su actuación, admitieron que entenderían si el año que viene no repiten en esta fiesta, cosa que, según glosaron, no les preocupaba mientras su lugar lo ocupen otras mujeres.

Tras estas glosas, el personaje que interpreta Joan Carles Bestard se sumó a la reivindicación y proclamó «endavant amb el català de Mallorca, amb el català en general».

El inicio de toda esta celebración en Cort la marcó la batucada Nam Sobrats, de la Escola Municipal de Música de Palma, que había partido de la plaza España a las 11.30 horas. A esa hora, ya había gente en Cort esperando el sus de Sant Sebastià.

Al mediodía, Madò Pereta hizo su aparición y dio la bienvenida a los presentes en Cort. Recordó que en la fiesta de ayer los verdaderos protagonistas eran los niños. A continuación, desde el balcón del Ayuntamiento, Nam Sobrats reclamó la colaboración de todos para acompañar con sus palmas el toque de tambor de Sant Sebastià, con el que se da inicio al festejo. Costó pillar el ritmo, hubo risas, pero también paciencia y se logró. Inmediatamente después entraron en la plaza los Gegants de la Sala y realizaron su baile.

Tras una primera tanda de gloses, introducidas por Felip Munar, llegaron los Capgrossos y Dimonis, que se aposentaron en el banc de si no fos... Estas figuras de personajes de rondalles protagonizaron algunas glosas más y el Pregonet escrito por Caterina Valriu y leído por Madò Pereta, mientras los niños pintaban sus pebres de cirereta para dárselas al Drac de na Coca.

Un nuevo baile de Capgrossos con coreografía de Catin Luna e interpretado por la Escola de Música i Danses de Mallorca y sus xeremiers, con el Estol de Geganters, Sonadors i Balladors de Mallorca, anunciaba que se acercaba lo más esperado por los pequeños. La entrada del Drac de na Coca siempre es uno de los momentos álgidos de esta celebración, el mayor atractivo para los niños que habían acudido acompañados de sus familiares. La batucada Saravá lo precedió y con su música contribuyó a aumentar la expectación.

También el Drac de na Coca bailó en la plaza de Cort, y después se situó ante el edificio de Cort, justo al inicio de la calle Palau Reial, para esperar su ardiente alimento. En fila, uno a uno, los niños fueron dándole sus pebres de cirereta.