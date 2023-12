Rutas no turísticas por el Eixample de Palma: Can Maneu, Can Segura y les Cent Cases

El derribo de las murallas dio lugar a la expansión urbanística de la ciudad y a la construcción de un patrimonio arquitectónico del que hoy quedan vestigios poco conocidos

Las ‘Guies Urbanes’ de Palma XX ayudan a descubrirlo y entenderlo