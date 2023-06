El nuevo Ayuntamiento de Palma ampliará la ORA y mantendrá el veto al alquiler turístico en pisos

Jaime Martínez protagonizó ayer su primera rueda de prensa como alcalde de Palma. Con el pretexto de la presentación del organigrama que regirá el Ayuntamiento durante los próximos cuatro años, el nuevo dueño de la vara de mando de Cort esbozó algunas de las líneas de acción que llevará a cabo durante su mandato. Lo hará en minoría, los once regidores del PP frente a los dieciocho que suma la oposición, Vox incluido. Martínez reiteró que tiende la mano a todos los grupos.

«La limpieza, la seguridad y la movilidad serán aspectos básicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También buscaremos acuerdos en temas de fiscalidad y vivienda. Esperaremos a que sea investida la presidenta del Govern [Marga Prohens] para trabajar conjuntamente con el Govern y atajar a medio y corto plazo el problema de la crisis habitacional, especialmente para los jóvenes», indicó el alcalde.

Carriles bici: Eliminación en la plaza España y solo carriles segregados

«Defiendo la eliminación del carril bici de plaza España. No pueden convivir las bicis y los patinetes con los peatones. Apostamos por la red de carril bici, pero segregados de las aceras para no interferir con los peatones».

Tranvía: Duda de los 185 millones de euros anunciados por el Gobierno y prefiere electrificar el bus

«He dado instrucciones para que se averigüe si el ese dinero está comprometido porque yo no he visto ningún documento que lo acredite. Pedro Sánchez prometió llevar esos 185 millones al Consejo de Ministros en una semana y no lo hizo. Lucharé por esos 185 millones para la movilidad de Palma. Pero si tenemos la posibilidad, destinaría ese dinero a seguir electrificando la flota de la EMT».

Vivienda: Reestructuración del Patronat de l’Habitatge para asesorar sobre alquileres y okupaciones

«Llevaré a cabo una reestructuración del Patronat Municipal de l'Habitatge que incluiría una oficina de información abierta a los ciudadanos, tanto del alquiler de larga duración como del alquiler turístico. También debe servir para defender la seguridad jurídica en temas de alquiler y okupación. Sería como una oficina antiokupación, si lo quieren llamar así».

Alquiler turístico: Mantendrá la actual prohibición en pisos

«El alquiler turístico en pisos está prohibido en Palma. Pero es que además es imposible incrementar más plazas porque hay una moratoria y una Ley de Turismo que limita. Está prohibido, y lo que no podemos permitir es que haya cinco mil pisos turísticos ilegales en Palma».

Turismo y Cultura: Reactivación del distrito digital y Palma como sede de un organismo sobre zonas turísticas

«Hay dos proyectos básicos para Palma: el distrito digital, que habla de cultura, innovación y turismo. Por otro lado, tenemos el compromiso de Núñez Feijóo de que si gana las próximas elecciones creará el comisionado de la reforma de las zonas turísticas de España, cuya sede estará en Palma».

Ampliación de la ORA: Habrá una extensión de los aparcamientos tarifados

«Es necesario ampliar algunas zonas de la ORA a los barrios de Palma, sin duda. Pero en estos momentos no puedo detallar en cuáles».

Plan General: Buscará acuerdos con otros grupos para hacer modificaciones y su aprobación definitiva

«El Plan General no lo hemos hecho nosotros pero estoy seguro de que llegaremos a acuerdos para todos aquellos aspectos que necesitan una mayoría absoluta. Nuestro programa de gobierno es viable, y llegaremos a acuerdos de consenso. Espero que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento estén alineadas para defender los intereses de los ciudadanos de Palma.

Son Busquets: Defenderá en Madrid la cesión de los terrenos para construir vivienda pública

«Hay que ver cómo están esas aportaciones que se han anunciado tantas veces en relación al tranvía y a Son Busquets. No hemos visto ningún documento que las avalen. Quiero ver cómo están, porque si no es lo que nos han anunciado., me pondré al frente para defender los intereses de Palma en Madrid».