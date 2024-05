Un canvi necessari

De cada dia m’agrada menys el desgavell en el que s’han convertit aquestes illes. La política ha esdevingut el terreny privilegiat dels impostors, on mai com ara tan de paràsits han volgut ésser elegits del poble. Jo em deman on han anat a parar l’honestedat, la sinceritat i l’autenticitat? Aquells valors, sense els quals per a mi, cap societat que es vol civilitzada pot durar.

Quina classe política és aquella que ha consentit que els seus habitants hagin perdut una qualitat de vida més que evident per culpa d’una desmesura en tots els àmbits insostenible per aquest petit territori. I sembla que encara no n’hi hagi prou, basta fer una ullada als nous plans generals presentats per molts d’Ajuntaments per adonar-se’n que les promeses de contenció d’aquell creixement desorbitat no són més que bones paraules.

Als nostres governants els hi encanta sortir al mitjans de comunicació i desgranar una llista de xifres record de visitants o de creació de llocs de feina, però quina feina? Precària i abusiva. Aquest model turístic, tan fràgil com el cristall, depredador i cobdiciós s’ha de canviar si no volem hipotecar el futur de les noves generacions.

Sort que existeixen associacions com ara el GOB, a qui don tot el meu suport, que sempre d’una manera desinteressada ha vetllat pel bé de l’interès general d’aquesta comunitat. Què deixarem als nostres hereus? Un esgotament de recursos, una contaminació galopant perjudicial per a la salut, problemes per trobar una feina digna o un allotjament propi i molts d’altres inconvenients. No es tracta només d’ecologisme sinó de sentit comú per a la supervivència d’unes illes ja ben a prop d’un col·lapse preocupant.

Serà qüestió de tenir els ulls ben oberts per detectar els impostors a l’hora de votar perquè l’ésser humà sincer, moderat i assenyat està en via d’extinció engolit per una mediocritat imperant al servei d’unes modes i d’unes tendències així com d’una imparable especulació.

La primera mesura per frenar aquest desgavell és reduir i deixar de facilitar l’accés a aquestes illes per aire i per mar.