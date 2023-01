Acabo de llegir, al diari (21-1-23), una carta que vostè escriu als que l’han criticat pel motiu de les Completes, però no vull parlar de les Completes, sols els vull dir una cosa: em sorpren que per insultar a aquestes persones els digui «putes».

Jo conec alguns rectors, per cert, bastant impresentables i per això no els insult.

D’aquestes senyores, com de tota persona humana, n’hi ha de molt honorables que per a poder menjar es dediquen a n’això i han d’aguantar tot allò que les fan, impertinències incloses. Li aconsell que per insultar se servesqui d’altes paraules perque aquestes no són pròpies d’una persona i menys d’un rector o sacerdot que en teoria ha de saber en nom de qui fa feina o el que representa.