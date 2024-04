La llei de l’oblit, una passa cap al passat

«Qui controla el present, controlarà el passat i qui controla el passat, controlarà el futur». (George Orwell, en el seu llibre 1984)

L’actual Govern, passa a passa, sin prisa, pero sin pausa, segueix fidelment, no el programa amb que es presentaren per governar, sinò el camí marcat pel soci que el sostè. Un camí que, mitjançant la manipulació, condueix cap al passat, cap a la restauració del totalitarisme. Vet aquí les passes:

Primer, suprimiren la lluita contra la corrupció. Per llevar noses i per mantenir la impunitat dels governats ja investigats.

Després, en nom de la llibertat d’elecció, ens roben l’ús i la protecció de la llengua pròpia a les Administracions Autonòmica i Local i al Parlament. Perquè, si s’afableix la llengua, es debilita la memòria, la cohesió de la societat i la resistència a la imposició de la llengua del Imperio.

La tercera passa, en nom de la llibertat d’opinió, vol robar-nos la recuperació del passat, amb una llei per aturar-la i tornar al silenci.

Aquesta no és més que la restauració de la llei no escrita que els colpistes imposaren a les seves víctimes i als seus familiars per mantenir el silenci. Silenci sobre les violències perpetrades i sobre els botxins. Aquest silenci permet als seus promotors la impunitat, mantenir-se en el poder i seguir manipulant el relat dels fets. Com en el Franquisme.

Aquest Govern ens vol conduir al passat. Crec recordar que el seu programa parlava de «canvi», però no d’aquest canvi.