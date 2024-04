Alerta a desbaratar l’escola, el sistema escolar

He dedicat tota la meva vida formativa i professional a l’ensenyament. He ensenyat en Primària, en Secundària, a la Universitat i en la Formació Permanent del Professorat. Per la formació i l’experiència, sé que l’educació d’una societat funciona com un sistema en el que introduir un canvi té repercussions a vegades impredictibles. I que per introduir un canvi que afecta al sistema s’ha de complir amb un protocol que inclou aquests elements:

- S’ha de fer una reflexió sèria per part dels promotors del canvi sobre les raons que el justifiquen (Com el Llibre Blanc).

- S’ha de dissenyar el Projecte i presentar-lo, si és possible presencialment als implicats actius en el canvis (professorat) i als afectats (famílies)

- S’ha de dissenyar, aplicar i avaluar un Pla pilot.

- S’ha de dissenyar un Pla de formació per als directius i el professorat implicat.

- Amb les dades del Pla pilot i les correccions que s’hagin d’introduir dissenyar i presentar el Pla i sotmetre’l a l’autoritat escaient (Parlament) per a ser discutida i, en l seu cas, aprovada.

Si no es compleixen els requisits, el canvi està condemnat al fracàs i crea el risc de pertorbar el funcionament del Sistema de forma irreparable. Recordau el famós Projecte TIL imposat pel Govern presidit per Juan Ramón Bauzà?. Quant de temps i de recursos perduts! Càrrecs que hagueren de dimitir! Mobilització ciutadana amb manifestació històrica! I sort, que no es va arribar a aplicar.

Sembla que hi ha persones que obliden la història (del fracàs) i ens condemnen a repetir-la.