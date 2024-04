Pel Govern Balear els ciutadans no som persones

Fa unes setmanes em vaig adreçar als responsables del web del Govern Balear demanant el motiu pel qual aquest fa servir el tuteig. Al meu parer, això degrada tant la institució com els usuaris. La resposta, signada pel Director General de Coordinació i Transparència Jaume Porsell Alemany, va ser aclaridora: que els ciutadans que ens hi adreçam digitalment no hem de ser considerats persones.

Aleshores, què som?