Quan nostres polítics se posen exquisits van com a motos. No n’hi ha més i on no n’hi ha no ni cerquis. Bilingüisme amic seria Suïssa amb quatre llengües oficials totes amb mateixos drets i mateixa implantació en tot l’Estat. Res a veure amb el Reyno de las Españas on amb una relació de desigualtat tan manifesta tot és si com l’ovelleta català tractés d´amiguet al llop. Però, això tenim i això votem. Llops que manegen el que és de tots en el seu propi interès i on el respecte a nostra identitat i a la de tots molesta. Als feixistes les persones molestem. Sols volen perns pel sistema. Pel seu sistema. Bilingüismo amigo aquí és total falta de respecte a nostre patrimoni i a nostra cultura. A la humanitat i al seu patrimoni. Aquí i en el Pais Basc. Només que per allà solen anar més alerta no sabem ben be per que. Aquí na Marga ens deu voler als darrers mallorquins catalano- parlants dins el darrer blau. Prohens i Riera quadren per desquadrades, des- ubicades, impostades, falses i tan perdudes en ses propostes com una mala peça de bisuteria entre una joia mallorquina de qualitat i de sempre.