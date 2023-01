El rector de Manacor, Toni Amorós, sorprendió ayer por la mañana cuando en su muro de Facebook dedicó unas cuantas palabras gruesas hacia aquellas personas críticas con la actuación tanto del joven cura 'manacorí', Joan Francesc Cortès, como del director de Completes, Xavier Gelabert.

Amorós califica de "linchamiento mediático" lo que han tenido que sufrir ambos y ha tildado de "puta gente" a quienes por una u otra razón han atacado su manera de proceder en el conflicto que ha habido entre el Ayuntamiento y la Iglesia en relación a las Completes de Sant Antoni.

En su publicación, Amorós califica hasta en tres ocasiones a los críticos de "puta gente". "Suelen decir que quien calla otorga. No es mi caso, yo callo, pero no otorgo", señala para posteriormente asegurar que "tengo la piel gruesa y la espalda ancha". "No tengo ninguna ambición, y por ello, poco a perder", añade entre otros comentarios relativos a la polémica por la gestión del aforo en las pasadas Completes de Manacor, a las que el alcalde Miquel Oliver decidió no ir en solidaridad con la gente que se quedó fuera por falta de espacio.