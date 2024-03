Consubal desaconseja reclamar por la pérdida de vuelos por "falta de recorrido"

Desde Consubal han asegurado este lunes que cuatro o cinco personas se han puesto en contacto con la entidad para informarse sobre cómo reclamar ante la pérdida de un vuelo por las agónicas colas en los controles de seguridad registradas estos días en el aeropuerto de Palma, a lo que la asociación de Consumidores y usuarios de Balears les ha aconsejado no llevar a cabo dicha reclamación ya que "no tendrán recorrido", al no ser responsable -dicen- ni las companías aéreas que despegaron a la hora prevista, ni Aena, ya que cumplió con su labor aunque de manera más "lenta".

«Lo que sí sugerimos es que estos días de más movimiento como son los fines de semana acudan al aeropuerto al menos tres horas antes», sostiene Alfonso Rodríguez, portavoz de la organización. Un consejo que, según remarca Rodríguez, se establece en la ley aunque "nadie lo cumple" y del que también ha tirado la compañía Ryanair, la cual pide a sus pasajeros que lleguen tres horas antes de embarcar al aeropuerto.

Cabe recordar que durante este fin de semana previo a Semana Santa centenares de personas tuvieron que esperar en los controles de Son Sant Joan, con el miedo de perder sus vuelos por el largo tiempo de espera. El domingo, cuando volvieron a producirse aglomeraciones, desde Aena informaron que las colas en los controles de seguridad del aeropuerto se produjeron en los primeros vuelos de la mañana, con esperas de quince minutos.

Según esgrimieron, desde la entidad no tenían constancia de que hubiera ninguna incidencia con los trabajadores de Trablisa, la empresa adjudicataria del servicio en los filtros de seguridad. Y señalaron que la situación se había normalizado y ya no había colas para acceder a las puertas de embarque.