Colapso en los filtros de seguridad del aeropuerto de Palma con una hora de espera y cientos de personas atrapadas

Colapso de pasajeros en los filtros de seguridad del aeropuerto de Palma, donde desde las ocho de la mañana se están produciendo colas de cientos de viajeros con tarjeta de embarque que sufren esperas de una hora para pasar a los módulos de embarque, mientras solo están disponibles tres filtros pese a la acumulación de personas en el primer día de la operación salida por las vacaciones de Semana Santa.

Marián.R.R, mallorquina que tenía previsto viajar a Madrid con en un vuelo de Ryanair que ha despegado del aeropuerto de Palma a las nueve y diez, explica que finalmente ha perdido el avión por el colapso de pasajeros en los filtros.

"No sé que ocurrirá este verano"

"A las ocho y diez he llegado a la zona de los controles de seguridad, he accedido con la tarjeta de embarque, pero había tanta gente con solo tres líneas disponibles que fiinalmente he perdido el avión después de una hora de espera", ha lamentado a este diario. "La gente está comentando si hay una huelga encubierta de trabajadores, porque estas esperas tan prolongadas no son normales, no sé qué ocurrirá este verano", se ha preguntado.

Esta pasajera explica que inmediatamente ha comprado otro billete para viajar a Madrid, en esta ocasión a las 12.30 horas con Air Europa. "He llegado de nuevo a la zona de filtros con mi familia a las diez y media y sigue el colapso. Había colas incluso en la parte de fuera". Finalmente ha podido pasar los filtros 45 minutos después y dirigirse a su puerta de embarque, ha explicado.

