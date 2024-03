El Govern aprobará una ley de crédito extraordinaria para pagar los 96 millones de euros de indemnización a Matthias Kühn

El Govern aprobará una ley de crédito extraordinaria para pagar los 96 millones de euros de indemnización al empresario Matthias Kühn tras haberle desclasificado la urbanización de Muleta del Port de Sóller . Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, asegurando que es la única vía posible para hacer frente a este pago ya que los presupuestos aprobados para el 2024 no tenían previstos una partida de estas características. "Lo tendremos que financiar con deuda, no nos queda otro remedio. Lo que no vamos a hacer es recortar en servicios públicos, por ello proponemos una ley de crédito que se aprobará en el Consell de Govern y después tendrá que pasar por el Parlament para que salga adelante", ha destacado Costa.

Asimismo, el portavoz ha anunciado que no recurrirán a la sentencia ante el Tribunal Constitucional al considerar que no existe posibilidades de que prospere y se muestra muy preocupado respecto a nuevas indemnizaciones a las que tenga que hacer frente el Ejecutivo por desclasificaciones urbanísticas. "Estamos pendientes de varias sentencias que deben dictar los tribunales, puede ser que esta indemnización de una cuantía tan elevada no sea la única que tengamos que pagar este año", ha expresado el también vicepresidente del Govern. En este sentido, Costa ha detallado que las compensaciones por proteger territorio suman más de 400 millones de euros durante los últimos años.

"Malversación de dinero público"

Costa se ha mostrado muy crítico con la gestión de política territorial que llevó a cabo el anterior Govern de Francina Armengol, acusándole de practicar una "malversación de dinero público" para las arcas de Balears. "El nivel de irresponsabilidad y la negligencia con la que actuaron no es delictivo porque no está recogido en el Código Penal, pero a mi modo de ver, es malversación del dinero público de los ciudadanos de estas isals", ha concluido Costa.