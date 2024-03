El Govern, sobre el pago de 96 millones por Muleta: «Compromete nuestras cuentas»

«Es una compensación moral y económica por estos años»

El empresario alemán Matthias Kühn se encuentra «muy contento» tras la sentencia, al considerar que supone una «compensación moral y económica», no sólo para él sino también para su familia, por todos estos años de litigios, que complicaron la situación económica de sus sociedades. Así lo expusieron ayer sus abogados Jorge Sainz de Baranda y Miquel Ramis de Ayreflor, que destacaron que ha finalizado de «forma justa» un procedimiento que se remonta a 2008. En este tiempo, expusieron, la viabilidad de las empresas de Kühn se vio comprometida por la imposibilidad de desarrollar unos terrenos, los de Muleta, que él había adquirido con la calificación de urbanos. «De repente, se encontró con que no podía desarrollarlos, porque los desclasificaron. Era una situación kafkiana», apuntaron sus abogados. Recordaron que en este sentido que la empresa con que adquirió Muleta se vio obligada a entrar en concurso de acreedores y a ir liquidando deudas, que, apuntan, a día de hoy no son muy grandes.