"En este momento, para nosotros, seguimos teniendo siete diputados de Vox en diferentes circunstancias". El Partido Popular allana el terreno para hacer presidente a alguno de los cinco diputados tránsfugas de Vox en caso de que no haya un entendimiento entre el grupo parlamentario y la dirección nacional que resuelva la crisis interna. Los populares tratan de ganar tiempo para no pronunciarse de forma clara acerca de esta posibilidad y se limitan a asegurar que "hasta que no tengamos los informes de los letrados no nos podemos pronunciar". No obstante, la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, confirma que "en estos momentos todo es posible".