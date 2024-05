El Govern respeta la petición de Vox para cambiar el catalán por el balear en el Estatut: "No podemos taparle la boca"

El Govern de Marga Prohens respeta la petición que hizo ayer Vox para sustituir la denominación catalán por la de "lenguas baleares" en el Estatut de Autonomia, a pesar de que no la comparte. Así lo ha explicado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quién asegura que "no pueden taparle la boca" a sus socios. "Son mensajes que no podemos compartir pero solo faltaría que Vox no pudiera expresar su opinión al respecto. Mostramos nuestro máximo respeto hacia su posicionamiento pero nosotros hemos sido muy claros con que el catalán es la lengua oficial y respetamos el Estatut, este Govern no entrará en la confrontación lingüística", ha expresado Costa.

El también vicepresidente del Govern ha defendido que el cambio de denominación en la normativa no es algo que forme parte del acuerdo de investidura por lo que no se llevará a cabo, al mismo tiempo que ha defendido a la Universitat de les Illes Balears (UIB). "La UIB es la autoridad en materia lingüística en esta comunidad autónoma, así lo dispone el Estatut y nosotros no lo discutimos", ha expresado Costa. Cabe recordar que ayer la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, expresó que "la UIB puede decir lo que quiera pero una lengua ajena como es el catalán no puede imperar en estas islas".

Manifestación por la lengua

En relación a la manifestación en favor de la lengua convocada para este domingo, el portavoz del Govern ha reiterado "su respeto total" hacia las personas que quieran acudir a dicho acto. "El Ejecutivo no está ni a favor ni en contra, mostramos nuestro máximo respeto hacia las personas que se quieran manifestar el domingo desde la absoluta libertad". Asimismo, Costa no ha aclarado si algún miembro del Govern estará presente en dicha manifestación.