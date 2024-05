La patronal del alquiler turístico achaca la masificación a las 500.000 plazas hoteleras legales y a las ilegales

La patronal del alquiler turístico de Baleares Fehabtur ha acusado este viernes a los hoteleros de "desinfomar" y ha asegurado que "el principal problema de saturación son los hoteles" que, "con más de 500.000 plazas dadas de alta, más las que pueden ocupar al margen de éstas y las ilegales, no dejan espacio a otras ofertas alojativas".

Denuncian en un comunicado que esas plazas hoteleras "consumen una cantidad de recursos desmedida" y reclaman el cierre de "todos los hoteles obsoletos de forma inmediata".

Fehabtur reclama que se obligue a los hoteleros a ceder habitaciones propias para su personal porque consideran que "los trabajadores que vienen a hacer la temporada turística son quienes generan problemas de acceso a la vivienda para los residentes".

La patronal del alquiler recalca que "no todo el mundo quiere ir a un hotel" y señala que Baleares, como destino de referencia, debe poder dar una alternativa a esos viajeros que, de no tener una oferta atractiva, elegirían otro destino.

"La hipocresía hotelera ha llegado a un límite insostenible, y no podemos tolerar más ataques contra nuestro sector que reparte la riqueza entre el pequeño y medio comercio, así como entre los miles de empresas familiares de nuestra tierra", ha asegurado la portavoz de Fehabtur, Maria Gibert.

Gibert ha insistido en que el alquiler turístico es una fuente de ingresos para la clase media trabajadora, en ingresos directos y porque el 70 % del gasto que realizan los turistas del alquiler turístico "se van a comercio, ocio y restauración".

"No podemos ni queremos tolerar más esa desinformación que día tras día vemos", ha criticado Gibert. "No podemos dejar de decir que los hoteles comercializan plazas ilegales mediante sobreocupaciones y habitaciones no declaradas, además de las plazas extraoficiales que legalmente pueden ocupar ya que la ley les permite alojar a menores de 15 años sin que sea una plaza realmente ocupada", ha añadido.