Padres y madres de alumnos de Mallorca consideran que la Selectividad común propuesta por Feijóo «no es viable»

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca (FAPA) puso este jueves el grito en el cielo: «Feijóo sabe perfectamente que lo que está diciendo no es viable, y si no lo ve debe empezar a buscar asesores», criticó ayer la propuesta del líder de los populares de realizar una EBAU (prueba de acceso a la universidad) común en las comunidades gobernadas por el PP.

Cristina Conti, presidenta de la Federación, señaló que las competencias están transferidas «y las comunidades tenemos currículos diversos, calendarios escolares diferentes y universidades distintas», por lo que considera que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo «no tiene ni pies ni cabeza». En este sentido, calificó la medida de «electoralista», ya que -contextualizó- «ahora mismo hay comicios a la vista en Galicia y ahora toca hacer el show». El conseller de Educación secunda la Selectividad común de Feijóo, pero con diferentes contenidos Sobre el objetivo de la EBAU única destacado por el líder de los populares, que hace referencia a «blindar las desigualdades», Conti aseguró que la igualdad de oportunidades «se debe garantizar con becas y con ayudas al alumnado que lo necesita, no con criterios de excelencia». Así, insistió en que lo importante sería «ir a la raíz del problema» y empezar a echar un cable a la sociedad «para que sus hijos obtengan mejores resultados educativos» porque la equidad -recalcó- «no es dar lo mismo a todos, sino ayudar al que lo necesita». En cuanto a que esta prueba de acceso a la universidad sería un paso contra el fracaso escolar, la presidenta de la Federación no duda en asegurar que la solución sería que «se consiguiera un consenso para un modelo educativo que sea bueno». A pesar de todo, desde la FAPA señalaron que el sistema propuesto «se podría estudiar». Eso sí, recalcaron que «debería hacerse en el marco del debate parlamentario y llegando a un acuerdo entre todos los partidos políticos.