Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP quieren impulsar una EBAU (la prueba de acceso previo a la universidad antes conocida como Selectividad) común para toda España, tanto en contenidos, como en criterios de corrección y fecha de celebración. El objetivo es que se ponga en marcha en el próximo curso 2024-2025.

Ante la polémica generada tras el anuncio del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que apuntó este miércoles que "no tiene sentido" tener 17 pruebas distintas, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha señalado este jueves que cree que la propuesta "es completamente factible" y que "beneficiaría a los estudiantes de Baleares".

Tras asistir en Madrid a la Conferencia General de Política Universitaria, que se ha celebrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con la ministra Diana Morant, el conseller ha matizado que "no se trata de hacer una PEBAU única de contenidos, sino de estructura", es decir, según ha explicado, se trataría de "establecer unas reglas del juego para toda España igual y todos los estudiantes del país igual", un hecho que -ha dicho- beneficiaría sobre todo a los estudiantes de Baleares, "porque tenemos que pensar en las islas hay grados universitarios que no tenemos y por lo tanto los alumnos tienen que salir fuera para estudiarlos y lo lógico es que puedan acceder a las universidades que quieran en las mismas condiciones que el resto de comunidades", ha apuntado.

En este sentido, ha reiterado que desde el Gvern balear valoran "positivamente" la propuesta de Feijóo y ha señalado que ahora las comunidades gobernadas por el PP se tendrán que poner de acuerdo "para establecer unas reglas de juego comunes para la Selectividad del curso 2024-2025".

"Blindar desigualdades"

Feijóo ya explicó el miércoles que la iniciativa camina hacia el sistema de "igualdad de oportunidades" para acceder a las facultades, por lo que emplazó al Gobierno a recoger esta propuesta para toda España.

El líder popular explicó que los once consejeros de comunidades del PP llevan trabajando tiempo en ello y lo presentarán para que la antigua Selectividad del año que viene (esta ya no daría tiempo) sea igual en todos los territorios que gobiernan los conservadores. “La educación es lo único que realmente nos hace iguales, más allá del patrimonio y de lo demás. No se trata de blindar las desigualdades, sino de blindar las oportunidades”, aseguró Feijóo.