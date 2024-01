De momento, pocas respuestas sobre el modelo lingüístico que aplicará el Govern en las escuelas el curso que viene. Los representantes de las asociaciones de directores han acudido hoy a la conselleria de Educación a pedir información sobre varios temas, incluyendo nuevos detalles sobre la libre elección de lengua, pero sobre este tema se han quedado igual ya que el conseller Vera no les ha concretado nada nuevo. Únicamente han conseguido confirmar que la elección de primera lengua de enseñanza se hará a los 3 años (momento en que más del 90% de los niños inicia su andadura escolar, en 4º de Educación Infantil) y que los centros recibirán recursos extra en función del número de estudiantes que elijan castellano o catalán como primera lengua .

Cabe recordar que el derecho de los padres a elegir la primera lengua de enseñanza está recogido en la ley de normalización lingüística (es algo diferente que el plan piloto de elección de lengua, que se refiere a Primaria y ESO). El artículo 135 de dicha ley recoge este derecho, y aunque no se especifica qué se considera primera lengua de enseñanza se ha hablado que comprendería hasta los 8 años, desde el segundo ciclo de Infantil (4º, 5º y 6º de Infantil, niños de entre tres y cuatro años) y el primer ciclo de Primaria (hasta 2º de Primaria, niños de 8 años). Cabe recordar que la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años, en 1º de Primaria, pero que prácticamente todos los niños aterrizan en los colegios a los 3 años, en 4º de Infantil.

Antes de entrar a la reunión, Joana Maria Mas, la presidenta de la asociación de directores de Infantil y Primaria (ADIPMA), explicaba que los colegios reclamaban más información sobre cómo planeaba la conselleria de Educación aplicar el derecho de elección de primera lengua el próximo curso: "Esperamos que se clarifique qué es primera enseñanza, cuando se escolariza por primera vez o cuando se inicia en lectoescritura". Mas recordaba que quedan poco más de dos meses para que se inicie el proceso de admisión y matrículas y es necesario tener esta información cuanto antes.

Juristas como Antoni Llabrés, de la junta directiva de la OCB, ya se pronunciaron sobre este tema y alertaron de que "la previsión del Plan PP-VOX de extender esta opción no solo a la Educación Infantil, sino al primer ciclo de Primaria, con carácter general, no tiene cobertura normativa". Según su interpretación de la normativa, por regla general casi la totalidad del alumnado (los que empiecen su andadura escolar a los 3 años) solo podrían elegir primera lengua de enseñanza en 4º, 5º y 6º de Infantill. A partir de Primaria, ya no aplicaría este derecho, según el jurista.

Más allá de confirmar que la elección de primera lengua será a partir de los 3 años y de que habrá recursos extra para según el número de alumnos que elijan castellano o catalán, los directores no han obtenido ninguna información más sobre el nuevo modelo lingüístico ni sobre el plan piloto para la elección de lengua en Primaria y ESO y han lamentado que el conseller ha estado poco tiempo reunido con ellos.

Vera ha asegurado que "están trabajando" en el plan y ha insistido en los aspectos que ya se habían dado a conocer: que será voluntario, que afectará a las asignaturas no troncales, que se evaluará a los dos años de aplicación y que se hará mediante «desdoblamientos o agrupaciones flexibles» (separar a los alumnos en determinadas asignaturas según si eligen castellano o catalán), algo que para los directores es segregar por razón de lengua por más que el Govern defienda que no.

"Quiero que me expliquen cómo se aplicará sin segregar", decía antes de la reunión Joan Ramon Xamena, presidente de la asociación de directores de Secundaria, quien esperaba que Vera les presentase alguna propuesta: "Hasta ahora no hemos escuchado nada, solo contradicciones y cosas sin sentido". No han obtenido ninguna propuesta y además 'de regalo' durante la reunión se han enterado de un anuncio de Feijoó que trae nuevos interrogantes: la Selectividad única que aplicarán en 2025 las comunidades gobernadas por el PP.

Mas ha lamentado que los directores sean siempre «los últimos» en enterarse de todo cuando son «los responsables de aplicar los cambios». La directora ha recordado que los proyectos lingüísticos se diseñan según las necesidades del alumnado y que es necesario aplicar medidas para que todos los estudiantes aprendan las dos lenguas cooficiales ya que, en un momento de retroceso de uso del catalán en la escuela (donde «su uso es mínimo: no es lengua de patio ni de relación social", ha asegurado), es una cuestión para garantizar "la igualdad de oportunidades».

El próximo 8 de febrero el conseller Vera comparecerá en el Parlament a petición propia para exponer el nuevo modelo lingüístico. Habrá que esperar hasta entonces para ver si Educación concreta más este plan (exigencia de Vox), que ha asegurado que se consensuará al máximo posible con la comunidad educativa (aunque el primer intento de presentación no fue muy bien, ya que las entidades plantaron al conseller en el Consolat de Mar, al entender que iban 'a mises dites' ya que el plan había sido pactado antes con Vox que con ellos). La semana pasada el IES Pau Casesnoves de Inca recibió a Vera con camisetas verdes de 'Crida per una educació pública de qualitat' y de la 'Llengua no es toca'.