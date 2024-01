Los patinetes eléctricos que se vendan a partir de este lunes 22 de enero deben estar certificados por la UE, esto es, “una homologación que garantiza el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos” exigibles tanto por la normativa española como la internacional.

“Es esta etiqueta que viene en la parte de abajo del vehículo”, muestra Tomeu Bennassar a DIARIO de MALLORCA. Bennassar es copropietario de la tienda de patinetes El Terreno Bulls, con tiendas en calle Balmes y carretera de Valldemossa. “Todos estos que tengo en este lado ya no los puedo vender porque no están certificados”, indica.

¿En qué consiste esta certificación?

Bennassar explica que en primer lugar el vehículo debe llevar una chapa de homologación “que no tiene ningún coste”. Entre los requisitos técnicos estos patinetes deben llevar dos frenos, un foco de luz direccional, intermitentes, bocina, reflectantes en los laterales, ruedas de diez pulgadas y que la velocidad máxima sea de 25 km/h, entre otras cuestiones.

En estos momentos, con certificado oficial, en la tienda de la carretera Valldemossa tienen a la venta el modelo SK Urban Dual Pro. "Éste incluso viene preparado para ponerle una matrícula, un requisito que ya está implantado en Alemania”, explica. “En la tienda teníamos otros modelos sin el certificado que hemos tenido que retirar”, cuenta. “Muchos patinetes que ahora están circulando por las calles ya no se van a poder seguir vendiendo”, asegura.

Bennassar aclara que todos los vehículos de movilidad personal que se hayan vendido hasta ayer domingo “podrán circular tranquilamente hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan del certificado de circulación que ya sí es obligatorio para todo vehículo de este tipo que se ponga a la venta”.

Normas nuevas

“Se irán aplicando normas nuevas a partir de ahora y me parece bien. Ya es hora de que los patinetes se tomen en serio y generen una serie de obligaciones para sus conductores, como un permiso de circulación, un seguro obligatorio, etc. En otros países europeos ya es así y es hora de que se implante aquí”, sostiene. “Lo de este certificado que se acaba de establecer es positivo porque redunda en la seguridad de los vehículos, los conductores y los viandantes, aunque es cierto que hay que recordar que el patinete no tiene la culpa cuando se cometen imprudencias, sino la persona que lo lleva", opina.

Para Bennassar la presencia del patinete en las ciudades “ya no tiene marcha atrás, porque queremos ciudades sin humo. La gente aparcará en las afueras e irá en patinete, en bici o en transporte público al centro”, asegura.

Con este nuevo certificado para los patinetes que ha entrado en vigor este lunes 22 de enero de 2024, la DGT pretende velar por la seguridad vial, la protección al conductor de este tipo de vehículos y la del resto de usuarios de las vías, además de garantizar que los vehículos de movilidad personal que se pongan en el mercado tengan unas garantías de calidad y durabilidad mínimas exigibles.