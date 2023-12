El presidente del Consell de Formentera y diputado en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, ha salido a media tarde de hoy a la plaza de la Constitució de Sant Francesc para reiterar lo que había dicho días atrás: «No voy a dimitir porque no hay ninguna razón, no hay pruebas», al ser acusado por sus exsocios de gobierno, de Sa Unió, de pedir sobresueldos tanto al PP de Palma como al Consell de Formentera. Es más, este lunes ha acusado directamente al vicepresidente tercero y conseller de Promoción Turística, José Manuel Alcaraz (también presidente del PP de Formentera), y a Verónica Castelló, vicepresidenta primera y consellera de Gestión Ambiental, de urdir ese supuesto plan para desbancarle e intentar "un salto al poder".

Llorenç Córdoba ha señalado que la situación de crisis "se ha provocado por ciertas personas y he exigido su dimisión", refiriéndose a los citados políticos de Sa Unió, y miembros del PP insular. Ha matizado que, en ningún momento, ha pedido que en caso de que no dimitan él los destituiría: "Sé que eso lo ha dicho Sa Unió, pero yo nunca he pedido que si no dimitían habría un cese, eso no lo he dicho", ha insistido. "De ninguna de las maneras voy a poder confiar en estas personas", ha agregado, en referencia a Alcaraz y Castelló. El presidente ha añadido: "Confío y lucharé para reconducir la situación que es lo que la gente ha votado por mayoría absoluta, es el programa de Sa Unió, nadie es imprescindible yo tampoco, pero es un programa que tiene Sa Unió con los ciudadanos y hay que cumplirlo". Aunque ha reconocido que la situación es complicada: "[La salida a la crisis] no depende solo de mí. He venido a demostrar que soy inocente cuando nadie ha demostrado que soy culpable, más no puedo aportar", ha contestado.

Sus palabras hacia estos dos consellers han sido: "Pensaba que habría suficiente responsabilidad política para que después de mostrar todas las pruebas y el interés de una persona [Alcaraz] para destruir el poder junto con otra [Verónica Castelló], que son los que han estado preparando todo, estos dimitieran y pidieran disculpas a la Institución y a todos los políticos de la Corporación".

El presidente ha precisado: "He pedido la dimisión de dos personas que es lo correcto y pensaba que por lealtad institucional y para no hacer más daño lo harían, pero no ha sido así o por lo menos no me lo han comunicado". También ha asegurado que las reuniones de la pasada semana con la presidenta del Govern, Marga Prohens, fueron sobre el deslinde de Costas y la triple insularidad: "[Por la tarde] le contesté por Whatsapp que le daba las gracias por haber cambiado de actitud y la felicitaba porque con esta reunión habíamos dado un paso en el tema de Costas y que antes del 31 de diciembre daría algún paso en ese sentido".

Al recordarle que la propia presidenta había sido muy crítica con él y había pedido esta mañana su reprobación, ha asegurado desconocer esas declaraciones: "No he ido por intereses personales y las evidencias que he intentado mostrar [a los consellers] son esas".

Sobre la aprobación del presupuesto del Consell de Formentera de 2024 que está en el aire, ante esta crisis, el presidente ha manifestado: "Esperaba que la gobernabilidad no estuviera por los aires y que hubiese bastante gente para hacer juntas de gobierno y para aprobar los presupuestos. Los presupuestos tienen que estar hechos, es cosa de la persona responsable [Alcaraz] y luego es el presidente el que firma el informe y el presupuesto. Si echan al presidente no se van a aprobar los presupuestos, esto lo tengo en cuenta". ¿Cuándo se produciría, a su juicio, el bloqueo institucional?: "Si yo cedo a sus pretensiones. Queremos estabilidad y es cierto que esto se está convirtiendo, un poquito, en ingobernable, lo que he dicho es que si queremos estabilidad las dos personas que inestabilizan salen del equipo de gobierno y entran otras. Será mucho más difícil, pero yo me comprometo a que todo este trabajo que se iba atrasando salga adelante".

La reunión con todos los consellers

Córdoba ha explicado que en la reunión de esta mañana, a la que ha convocado a todos los consellers de la Corporación insular, incluida la oposición, ha presentado "pruebas": "Las pruebas físicas de todo lo que había explicado antes para demostrar que todas las acusaciones de Sa Unió son falsas, y ha quedado evidente con esas pruebas; lo que he demostrado es que esas acusaciones que estaban vertiendo son falsas", ha reiterado.

"No soy un chantajista, no soy un extorsionador, no he entrado en política por intereses personales, he entrado en política para ayudar e intentar hacer lo que era mejor para Formentera y lo sigo haciendo". "Esta situación se podría resolver, sobre todo si Sa Unió entraba en razón más fácilmente al mostrarle esas pruebas físicas que son evidentes, pero parece que están enrocados, igual son órdenes externas", ha dejado caer. Ha detallado que al principio de la reunión de la mañana les ha pedido a sus consellers que "para dimitir necesitaba una evidencia para hacerlo y no la han presentado". "He agradecido a la oposición (GxF-PSOE) su calidad humana como personas y, aparte, como políticos profesionales la lealtad institucional por haber dejado pasar esta semana, es un lujo como presidente tener una oposición con esa calidad humana", ha subrayado.

Después, ha pedido a los consellers de Sa Unió que presentaran las pruebas que decían tener para pedirle la dimisión: "Me han dicho que no las tienen y que está en manos de un abogado, por lo cual me piden la dimisión con unas pruebas que no existen y que las están buscando o fabricando". Al ser preguntado sobre esas pruebas físicas que dice tener con las que demostraría que no se ha movido por interés personal, ha manifestado: "Me hubiera gustado presentaros [a los medios] alguna prueba, en los próximos días lo haré para que haya transparencia".

Ante esta situación ha dicho que su abogado le ha pedido prudencia en sus declaraciones ya que le han advertido desde Sa Unió que emprenderían acciones legales contra él: "Por tanto, tengo que ir con mucho cuidado con lo que me digo".

Este martes, Córdoba asistirá al pleno del Parlament, pero antes de la sesión la Junta de Portavoces decidirá sobre la petición de Córdoba de cambiarse de asiento en la Cámara autonómica. Para contestar a sus motivaciones el diputado se ha remontado al estallido de la crisis el 27 de noviembre, cuando en una breve nota anunciaba que se planteaba retirar el apoyo "incondicional" al Govern de Marga Prohens: "El primer día parece que no pasa nada. El segundo día cuando vuelvo a Formentera desde Mallorca mi imagen aquí está destruida, cierta persona se encarga de decir falsedades tanto fuera como dentro del Consell, es el señor Alcaraz, que además lo ha admitido". Su relato continúa diciendo que enseguida observa cómo le han eliminado de todos los grupos de mensajería habituales: "Al ver estos ataques personales y que desde el Govern balear, su portavoz y vicepresidente [Antoni Costa] dice que lo que dice Sa Unió es cierto, y le piden pruebas, pero dice que no las tiene porque se fía siendo una persona que lo primero que ha hecho es equivocarse -en referencia a la contratación de un amigo suyo acusado de agresión sexual- veo muy incómodo sentarme [en el Parlament] al lado de un grupo que me ataca personalmente, y me imagino que para ellos también, al haber asientos libres lo que he hecho es, a través del grupo mixto, pedir el cambio, pero no tengo ningún problema personal con ninguno de los miembros del Govern, siempre me he sentido apoyado".