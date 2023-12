El portavoz del Govern balear, el vicepresidente ibicenco Antoni Costa, ha confirmado esta mañana que el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, presionó a su homóloga en el Govern, Marga Prohens, para cobrar un sobresueldo. «La respuesta es que sí», ha dicho Costa, categóricamente, al ser preguntado sobre si es cierto que Córdoba había presionado a Prohens para ganar más por sus cargos institucionales. «Lo que puedo decirle es que Córdoba pretendía condicionar la estabilidad del Govern balear no en función de los intereses de Formentera y sus ciudadanos sino de sus intereses personales», ha remarcado Costa. También ha confirmado que lo denunciado por los consellers de Sa Unió es «veraz». «Lo que publican hoy los medios de comunicación sobre lo que dijeron ayer los consellers de Sa Unió es cierto», ha subrayado.

En este sentido, el vicepresidente ha dicho que «no es cierto» lo que decía el presidente de Formentera de que él defendía los intereses de los ciudadanos de su isla y que el Govern no lo hacía. «Córdoba condicionaba la estabilidad [del Govern] con razones que no tienen nada que ver con los intereses de Formentera, sino con sus intereses personales», ha insistido.

Dicho esto, el vicepresidente ha reconocido que el Govern balear «no tiene pruebas» de lo denunciado por Sa Unió. Los dos grupos de la oposición (Gent per Formentera y PSOE) han manifestado que Sa Unió no ha mostrado ninguna evidencia que avale lo manifestado por los consellers del gobierno de Formentera. «Entiendo que Gent per Formentera y el PSOE pedirán pruebas a Sa Unió. El Govern balear no dispone de pruebas en este sentido», ha dicho. Al ser preguntado sobre por qué ha confirmado las presiones sobre Prohens sin tener pruebas, Costa ha respondido: «No tengo pruebas, hago una manifestación. Reitero, y es así, que el señor Córdoba decía que defendía los intereses de los formenterenses cuando realmente defendía otros, los suyos propios. No es una cuestión de pruebas. Digo que es así, lo puedo confirmar», ha remarcado.

Las "excusas" del deslinde y ciertas infraestructuras

En este sentido, el vicepresidente ha explicado que, en las reuniones con Córdoba, sobre los presupuestos de la Comunitat Autònoma se habían «entendido perfectamente». «No ha habido ninguna cuestión planteada por Córdoba que no fuera perfectamente negociable y se pueda llevar a cabo». «Ahora sí entendemos que no había ningún problema que tuviera que ver con la defensa de los intereses de Formentera. Lo que reitero es que no se pueden utilizar excusas porque son esto, excusas. Realmente lo que se produjo no tenía nada que ver con cuestiones que afectan a los ciudadanos de Formentera. Ni es por el deslinde ni por ciertas infraestructuras, porque estamos abiertos a negociarlo y pactarlo. Seguro que en el presupuesto de 2024 habrá muchas actuaciones en beneficio de los formenterenses», ha añadido.

Previamente, Costa ha recalcado que la situación que se da en Formentera «no produce ninguna satisfacción». «Es una situación no agradable», ha subrayado, al tiempo que ha manifestado que, dimita o no de su cargo de diputado, no supondrá ningún problema para la estabilidad del Govern. «Para que nos entendamos, no es el diputado número 30 [el que marca la mayoría]. Tenemos un acuerdo con Vox y el diputado por Formentera no es decisivo».