Baleares es una de las comunidades donde menos voluntariado se realiza. Así lo refleja el Estudio La Acción Voluntaria 2023, que pone de manifiesto que solo el 9,2% de los encuestados de las islas participa en este tipo de actividades altruistas.

El informe, elaborado por la Plataforma del Voluntariado de España y de Balears, fue presentado ayer por Toni Sora, presidente de la plataforma en el archipiélago, y Gerard March, técnico de la misma, en un acto en Can Balaguer con motivo del Día Internacional de los Voluntarios. Según explicaron, el estudio se basa en un total de 6.938 encuestas telefónicas, 404 de ellas en las islas, realizadas en junio y julio de 2023, y se centra en la participación ciudadana en las entidades no lucrativas y la percepción que de las mismas se tiene. En este sentido, pone de manifiesto que «Balears se sitúa a la cola en voluntariado» sobre todo debido a la «desconfianza en las organizaciones», reveló Sora. Y es que la forma más habitual de colaborar en las islas es mediante donaciones económicas (29,7%), mientras que solo el 9,2% de los encuestados son voluntarios, el 46,6% participa de alguna otra forma y el 53,4% no colabora en ningún tipo de acción.

¿A qué se deben estos datos? Según explicó March, el 49,8% de los entrevistados alegó que no realizaba ningún voluntariado por desconfianza en las organizaciones, mientras que el 18,7% argumentó que no tenía información suficiente. «Que la gente no confíe en las entidades y que haga referencia a la falta de información es muy significativo. Tendremos que averiguar cómo solucionarlo», señaló el técnico de la Plataforma.

El experto contempló la feria de entidades organizada el lunes en plaça Patins como una acción que potenciar para que los ciudadanos de las islas tengan un mayor conocimiento sobre sus actividades.

«Dos de cada tres son mujeres»

El informe pone sobre la mesa, además, que el 66,2% de los voluntarios de Balears son mujeres y que la mayoría tienen más de 65 años (24,6%). A pesar de todo, el estudio también deja una nota positiva, y es que los encuestados consideran que el voluntariado es la mejor forma para afrontar las problemáticas sociales (3,81 sobre 5).

Tras la presentación del informe, José Pazos, Liona Contestí, Victòria de la Canal y Montserrat Sepúlveda participaron en una mesa redonda sobre el voluntariado joven.