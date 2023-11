La innovación en el sector turístico fue el tema sobre el que giró ayer el foro Futuribles Mallorca Turismo Plus celebrado en el Club de Diario de Mallorca, una oportunidad para abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas. Y, no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial estuvo en el centro del debate. Su irrupción va a suponer «una gran revolución», pero todavía está inmersa en grandes debates, como la fiabilidad de la información que proporciona, o el de la legalidad y la ética.

En el foro, conducido por la asesora en comunicación turística Pepa Olmedo, participó Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa Balears, quien estuvo a cargo de la ponencia que abrió el encuentro. El economista fue enfático al considerar que ante las limitaciones de los recursos naturales y las externalidades negativas del turismo la gran baza de Baleares es la tecnología para que la economía pueda seguir en la senda del crecimiento.

La bienvenida del foro corrió a cargo de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi. Ante los cambios que vienen con la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización o el big data, Goñi incidió en que es «el sector turístico el que está enfrentando más rápido los cambios. «Los turistas nos van a encontrar» a través de la inteligencia artificial, advirtió, emulando cómo cada vez está más cerca de que a través de ella se confeccionen viajes a medida.

La jornada siguió con la mesa redonda en la que, con Olmedo como moderadora, participaron Jaume Monserrat, presidente del clúster internacional Turistec; Xavier Bonany, director de Cuentas de MicroStrategy; Pilar Ferrer, gerente de Grandes Empresas de Telefónica Zona Este; Joan Barceló, Chief Information Officer (CIO) en World2Meet (W2M), y María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

«Los esfuerzos» en el clúster Turistec «están puestos de aquí a dos años en cómo va a impactar la inteligencia artificial», señaló Monserrat. En este camino, «la aparición repentina de ChatGPT ha generado que ese proceso se va acelerar».

"Un folio en blanco, y sexi"

Para Barceló, desde la perspectiva de «un proyecto joven como W2M»—la compañía turística de estructura vertical (división de Grupo Iberostar) cuyo objetivo es brindar servicios a los nuevos viajeros— es «una gran ventaja que partimos de un folio en blanco, que es muy sexi» desde el punto de vista de la tecnología. Considera que la tecnología «tiene que servir para un propósito: las necesidades del nuevo viajero», que demanda flexibilidad en la contratación y experiencias únicas. «Si no hay una base tecnológica adecuada no las puedes ofrecer».

En Telefónica «tenemos en el ADN la innovación», aseguro Pilar Ferrer. Ya suman casi una década en procesos de robotización, añadió, y recordó que en cinco meses la compañía va a cumplir su centenario. «Entre un 15 y un 25 % de ahorro y eficacia en las compañías se debe gracias a la digitalización», esbozó. En su opinión, ante los desafíos de los cambios tecnológicos —«para poder ofrecerlos tenemos que ser pioneros»— «no se trata de poner más recursos, sino de hacer las cosas más eficientes».

La directiva de Telefónica se refirió al acompañamiento que hacen a sus clientes y como en el b2b, «aunque seguimos siendo teleco ya ingresamos más por servicios de IT que por comunicaciones».

Democratizar el dato

Por su parte desde MicroStrategy, Bonany explicó que ayudan a las empresas «a democratizar el dato, que significa hacerlo llegar a la persona prácticamente sin que lo pida. Se llama inyectar información». Sobre su experiencia con la inteligencia artificial incidió en la relevancia de «la fiabilidad del dato» porque es «un reto que la respuesta sea correcta». Así, advirtió sobre lo que se conoce como «alucinaciones», cuando «te responde algo incorrecto. Lo hace ChatGPT, es muy lamentable». «Dicen que la IA —bromeó Barceló— es como un cuñado sabe de todo y sino se lo inventa».

«Desde la FEHM promovemos que los asociados abracen la tecnología», dijo Frontera, y recordó como la crisis del covid supuso un efecto «de freno de mano» y cómo el sector hotelero «ha dado un estirón». Agregó que como «dependemos de terceros la parte de la Administración Pública va más rezagada y nos lastra; sobre todo ahora que teníamos la oportunidad de hacer buenas inversiones con los fondos europeos».

Impacto por precio

«La inteligencia artificial será una gran revolución, pero todavía no lo es», aseguró Barceló. Su «aplicación real todavía no está». Además hay debates sin resolver, los relacionados con la legalidad, en cuanto a la privacidad y su regulación, o la ética. «En sí misma no es ética, la ética la tienen las personas y tiene que trasladarse a la IA», apostilló el CIO de W2M. Ante estos retos por resolver, Barceló explicó que en el caso de su grupo de momento su unidad específica de IA se centra principalmente con «el cliente interno, para estar seguros». Al respecto, Ferrer añadió que es con la IA generativa, «la que aún no ha aprendido de todo, donde están los problemas de ética». Por su parte, Monserrat añadió otro reto más: «Esa tecnología va a impactar en los modelos de negocio porque es cara; no va a ser una disrupción más».

El broche en el evento lo puso Carla del Moral, la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, quien apuntó a la necesidad de «juntar esfuerzos» y desarrolló «la apuesta por la tecnología» del Consell para su modernización, porque «la tecnología es una palanca transformadora».

El foro Futuribles Mallorca Turismo Plus lo han patrocinado Telefónica, CaixaBank y la Fundació Mallorca Turisme del Consell de Mallorca. También han colaborado la FEHM, HO Grup, MicroSrategy y la Fundació Impulsa Balears. Participantes y asistentes disfrutaron de un cóctel al final del acto en las instalaciones del Club de Diario de Mallorca.