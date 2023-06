Antoni Riera: «Baleares es la cuarta región europea con mayor erosión en renta per cápita a raíz de la pandemia»

A punto de cerrar el primer semestre del año, ¿cuál es el diagnóstico de la economía mallorquina? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?

Desde una perspectiva de corto plazo o coyuntural, el nuevo ejercicio se ha estrenado con un balance económico mejor de lo esperado y, con ello, Baleares está escapando de la tendencia a la desaceleración de la senda de crecimiento que parecía inevitable hace tan solo unos meses. ¡Sin duda, es una buena noticia! Baleares está sorteando un contexto internacional que sigue plagado de riesgos a la baja, como la elevada inestabilidad geopolítica, el endurecimiento de la política monetaria ante las tensiones inflacionistas y, más recientemente, la proliferación de importantes turbulencias en los mercados financieros ante el abrupto deterioro de la situación financiera de algunos bancos regionales en Estados Unidos.

Desde una perspectiva de largo plazo o estructural, Baleares sigue sin corregir los desequilibrios que arrastra tras una larga etapa de desarrollismo. Ello explica las dificultades que seguimos teniendo, a día de hoy, para trazar una senda de crecimiento que sea capaz de sostener, e incluso mejorar, los estándares insulares de bienestar. ¡Sin duda, es una mala noticia! Desde la entrada del nuevo siglo, el proceso generador de rentas en Baleares es insuficiente para garantizar la prosperidad colectiva que corresponde al estadio de desarrollo alcanzado. A pesar de que Baleares ha liderado la recuperación de la actividad y del empleo a escala nacional, sería erróneo centrar los esfuerzos en el corto plazo (lo que se ha ganado o lo que queda todavía por ganar) y desviarse del objetivo fundamental de forjar un patrón de crecimiento sólido y estable, capaz de asegurar a medio y largo plazo el progreso económico y social.

¿Cómo calificaría la situación del turismo en Mallorca?

No se puede no ser crítico. Baleares debe revisar cómo aborda la gestión del hecho turístico, así como en qué reside, se explica y se mide el éxito turístico. Y es que, si hablamos de desarrollo y prosperidad regional, y no sólo de actividad, debemos descartar la perspectiva convencional y reduccionista, centrada en una visión puramente de mercado turístico y de medida de volúmenes (o récords de afluencia), para avanzar hacia una visión global y a largo plazo del valor económico, social, ambiental..., que como región somos capaces de crear a partir del apasionante fenómeno del turismo.

¿Corremos el riesgo de morir de éxito?

Si por éxito entendemos que Baleares mantenga viva la capacidad de seguir desarrollando la actividad turística y, simultáneamente, desarrollarse y prosperar a través del turismo, sí creo que corremos riesgo. Ya no es suficiente que las islas mejoren respecto de sí mismas, sino que deben hacerlo respecto del entorno europeo si aspiran a alcanzar los estándares de bienestar de las regiones más avanzadas. Porque no se trata de mantener, elevar o reducir la intensidad turística, sino de impulsar nuestro potencial turístico.

¿Nos encaminamos hacia un cambio de modelo, no sólo turístico sino en el conjunto de la economía mallorquina o balear?

No comparto la expresión cambio de modelo. No sé lo que significa, pero si con ello se quiere dar a entender que es preciso corregir nuestra especialización productiva, le niego la mayor. Hace más de siete décadas que, siguiendo un esquema desarrollista, nos abrimos, por primera vez, al turismo. Siete décadas después, el archipiélago es la quinta región europea más especializada en comercio, hostelería, restauración y transporte. Esto pone de manifiesto que, en nuestro entorno de referencia, somos una de las regiones que más sabe de turismo. No en vano, las especializaciones denotan concentraciones, ya no sólo de valor añadido y empleo, sino de importantes bolsas de conocimiento productivo. ¡Y eso, sólo desde la óptica productiva! Tras ésta o, junto a ésta, en el archipiélago hemos ido orientando y canalizando recursos y esfuerzos a forjar nuestro potencial turístico. Lo hemos hecho a través del talento de nuestra gente, de los activos naturales y culturales heredados, de los proyectos de los emprendedores, de la tecnología que hemos integrado, del marco institucional y normativo que hemos ido ampliando, de las infraestructuras y equipamientos que hemos construido; del entramado, en definitiva, de subsistemas y actores diversos que dan forma, hoy, a nuestro sistema turístico.

El problema de Baleares no es su especialización productiva o, en otras palabras, ‘lo que produce’ sino ‘cómo lo produce’. La clave está en forjar una estructura productiva competitiva que pivote sobre una mejora continua de la productividad total de los factores. Ésta es la única vía para que el proceso generador de rentas del archipiélago asegure el retorno de la inversión, la consecución de salarios más elevados y, en conjunto, el mantenimiento y la mejora de los estándares de bienestar.