Antoni Llabrés, uno de los autores de la ley de amnistía: "Es perfectamente constitucional"

El jurista mallorquín, Antoni Llabrés, considera que «la ley de amnistía es perfectamente constitucional». Profesor de Derecho Penal en la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llabrés ha sido uno de los cinco autores de la redacción de la propuesta de ley de amnistía que ha presentado Sumar respecto a los encausados en el Procés de Cataluña. «Tenemos razones suficientes para entender que una ley de amnistía entra dentro de la capacidad legislativa con una serie de requisitos».

El jurista considera que hay una diferencia entre los indultos y la amnistía. En el primer caso, la Constitución prevé limitaciones, algo que no ocurre con la amnistía ya que no está presente en la Carta Magna. «Es una facultad del poder legislativo, no Ejecutivo. Son las Cortes Generales las que deben considerar la extinción de la responsabilidad penal por unos hechos en un contexto determinado».

En este sentido, Llabrés pone el ejemplo de la justicia alemana. « La constitución alemana tampoco prevé la amnistía. No obstante, el Tribunal Constitucional ha dicho que es posible siempre que se den una serie de requisitos como son la justificación por razones de justicia y que no tiene que suponer una infracción del principio de igualdad de los ciudadanos». Asimismo, para Llabrés existen motivos suficientes para llevar a cabo la propuesta. «Para superar esta etapa de conflicto en Cataluña se tiene que producir una extinción de responsabilidad penal. Son hechos que no deberían judicializarse, se tendrían que haber tratado a nivel político y con este proceso de amnistía se desjudicializan y se devuelven al terreno político», defiende.

Periodo temporal

En cuanto a la propia redacción del texto, el mallorquín explica cuál es el periodo temporal de dicha amnistía. «Se contemplaría a partir de enero de 2013, que es cuando se aprueba la resolución del Parlament de Cataluña que da inicio al Procés, y el límite se sitúa el 17 de agosto de 2023, que fue cuando se constituyeron las Cortes Generales que darán inicio a esta legislatura». Respecto a los casos que se beneficiarían de esta ley de amnistía, Llabrés explica que serán «aquellos actos cometidos con intencionalidad política vinculados al objetivo de asumir la autodeterminación de Cataluña. Algo que dejaría fuera a casos como el de Laura Borrás o Valtònyc».

De esta forma, se calcula que, en el ámbito independentista, habría 1.400 personas amnistiadas a través de delitos de responsabilidad penal, administrativa y contable, y 400 vinculados a la responsabilidad penal. Asimismo, en dicha normativa también se quieren incluir a los polícias que vivieron el conflicto del Procés. «Planteamos una amnistía bidireccoinal que comprenda la mayor parte de actuaciones policiales para impedir el referéndum del 1 de octubre, las cargas policiales en los colegios electorales o durante las manifestaciones. Calculamos que hay una docena de policías encausados y también serían amnistiados», determina Llabrés. Una normativa de la que quedarían fuera a aquellos agentes que causaron daños graves a los ciudadanos como la pérdida de un ojo.

Críticas a la amnistía

Por otro lado, en relación a las protestas que han generado el Partido Popular y Vox, y la manifestación que se vivió el pasado domingo en Barcelona, Antoni Llabrés defiende que «antes de conocer la ley el PP ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse». No obstante, el jurista se muestra convencido de que el no tumbarán esta propuesta. «Nuestras conclusiones son que la figura de la amnistía tiene encaje constitucional».

Una vez presentada la propuesta de ley por parte de Sumar, ahora será el turno del PSOE y el resto de partidos para incluir enmiendas y aportaciones al texto. «La recepción es positiva y este texo constituirá la base de la próxima ley de amnistía. Los grupos presentarán aportaciones y enmiendas, pero este dictamen será la columna vertebral». Respecto al nombre que pueda tener definitivamente la ley, Llabrés lo califica como «una cuestión intrascendente a nivel jurídico, aunque puede tener importancia para los grupos políticos».