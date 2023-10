«Somos el ejemplo de que la actividad turística puede sustituir a la población local», declara sin tapujos el alcalde deianec Lluís Apesteguia, quien compara en la época contemporánea dos momentos de gran pérdida de población en el municipio. «Desde finales del XIX y hasta mediados del XX el censo de Deià bajó un 60% a causa de su pobreza económica. Las tierras de la Tramuntana no son muy productivas y no pudieron aprovecharse de la mecanización de la agricultura. El pueblo se vació y hubo conciencia sobre el peligro de desaparición», cuenta. No fue hasta los años 50 que se fue recuperando población: estudiosos y artistas recalaron en el pintoresco núcleo atraídos por la figura de Robert Graves. «Eran extranjeros que se establecieron y pasaron su vida en el pueblo. De hecho, gracias a ellos se recuperó la existencia de Deià como una comunidad viva», reivindica el primer edil. «No hubo un choque cultural con los residentes locales, sino integración por necesidad. En los 60, 70 y 80 hubo otra oleada que había evolucionado más hacia el hippismo. Pese a ello, hubo tolerancia total en el pueblo. Ahora estamos en un momento similar -reflexiona-, somos un pueblo con una tendencia a desaparecer, pero por circunstancias distintas. Somos el ejemplo de la España vaciada por el éxito turístico», sostiene. En este punto, un dato: Deià tiene dos plazas turísticas por habitante (hay 700 de vivienda vacacional y unas 400 hoteleras para 600 personas censadas).