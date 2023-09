Pere Joan Femenia: «En Mallorca se está haciendo un trabajo fantástico para acelerar el camino al colapso»

Le preocupa «la persecución» policial y judicial de ciertos grupos ecologistas con los que tiene contacto, como Extinction Rebellion o Futuro Vegetal, que lanzó pintura en Eivissa contra el megayate de la heredera de Walmart, una mansión flotante habitual de las aguas de Mallorca.

La Fiscalía ha vinculado las acciones del «ecologismo radical» con el terrorismo. ¿Hablo con un terrorista?

De momento la Fiscalía del Estado no nos ha considerado terroristas a nosotros, así que no está hablando con un terrorista.

¿Tan peligroso es el ecologismo para llegar a estar incluido en el apartado de terrorismo nacional de la última memoria de la Fiscalía?

Eso parece. Pues llamar demasiado la atención de la sociedad con acciones controvertidas pero en todo momento pacíficas, no violentas y sin daños materiales no gusta a la Fiscalía General del Estado. Acciones, recuerdo, contra empresas y medidas políticas concretas que sí vulneran derechos humanos y tienen un enorme impacto ecológico y social.

¿Mantienen contacto con algunos de los grupos señalados por Fiscalía, Extinction Rebellion o Futuro Vegetal?

Sí, ya que la mayoría de los movimientos climáticos y algunos sociales unimos fuerzas en plataformas como Alianza x Clima, que permite sumar fuerzas para luchar por la justicia climática. Así que quizá se nos puede considerar a todas las activistas terroristas por la vida.

¿Por qué el ecologismo está en el punto de mira de la justicia y la policía?

En el norte global vemos en los últimos años cómo la inacción climática ha acentuado nuevas formas de protesta. Eso ha acentuado la represión hacia nuestros movimientos con infiltraciones de policías dentro de movimientos sociales, duras represiones de acciones, vulneración de nuestros derechos humanos (Futuro Vegetal ha denunciado 131 vulneración de derechos) hasta llegar al punto de considerar terroristas e ilegalizar algunos movimientos climáticos como Futuro Vegetal, Extinction Rebellion y Soulèvements de la Terre, este último en Francia.

¿Es un halo de esperanza la sentencia absolutoria en el caso Confeti de los autores de la protesta en el Moll de Palma contra la masificación turística?

No, pues vemos cómo ahora se continúa criminalizando y actuando de forma represiva hacia las protestas. Los enjuiciados por el caso Confeti estuvieron unos cinco años, de 2017 hasta 2022, en un sinvivir ya que se les acusó hasta el final de una pena total de 29 años de cárcel por una protesta con confeti.

¿Quienes contaminan aparecen en la memoria de Fiscalía?

Los grandes contaminantes siempre se escapan de sus responsabilidades. Ni aparecen en esta memoria, ni se los relaciona en el Sur Global con los asesinatos a indígenas y protectoras de la naturaleza, ni se les acusa de terrorismo por ser los principales responsables de la crisis climática. Sólo António Guterres se atrevió a decir: «A los activistas climáticos a veces se los describe como radicales peligrosos. Pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. Invertir en nueva infraestructura para los combustibles fósiles es una locura moral y económica. Son los mismos que dicen mis beneficios, pero nuestra contaminación».

El movimiento Fridays For Future del que forman parte cobró fuerza con las manifestaciones de Greta Thunberg, pero las protestas son cada vez más radicales: pintura contra óleos muy preciados, spray en yates y aviones, encadenamientos...

Entiendo la controversia que pueden generar, pero pienso que se están criminalizando e intentando desprestigiar esos actos por no estar socialmente aceptados. Pues, pese a que no han causado ningún daño material, se deslegitiman las acciones por supuestamente atentar contra el patrimonio. Pero hoy cualquier persona puede volver a ver cómo Los Girasoles, Las Majas o el Congreso de los Diputados están impolutos. Además pienso que no se entienden estas protestas. Si se han empezado a hacer es porque los políticos ignoran las multitudinarias protestas. Para qué seguir haciendo lo mismo de siempre si los políticos pasan de todo. Lo lógico es que se exploren nuevas vías para que se escuche y actúe frente a la emergencia climática.

En Mallorca, ¿contra qué se rebelan sobre todo?

En Mallorca hemos hecho numerosas campañas de protesta: contra las políticas crecentistas del turismo masivo, contra la ampliación del aeropuerto, por la moratoria de cruceros, por la movilidad sostenible, a favor del tren y transporte público, contra los bancos, empresas y políticas que financian con dinero público y privado nuevas infraestructuras fósiles, contra un modelo energético que permite a multinacionales controlar el precio y producción de la energía, por el derecho y acceso a una vivienda digna, contra jets privados y superyates de los megarricos.

¿Ven solución a los problemas?

Sí, hay solución. Y ésta se encuentra en la movilización de la gente. Pues sólo con ésta hemos conseguido declarar la emergencia climática en todos los territorios del Estado. Hemos logrado concienciar y traer a debate público la ampliación del aeropuerto, la necesidad de limitar los cruceros y de combatir el turismo de masas con un decrecimiento, entre otros aspectos.

¿La gente de su generación padece ecoansiedad?

Es cierto que mucha gente nota en sus cuerpos las consecuencias de la crisis climática y se preocupa por ello. Pero sólo los más involucrados que somos más conscientes de la realidad y las consecuencias somos más propensos a la ansiedad que nos generan las predicciones de colapso de futuro si no hacemos nada.

¿En Mallorca, quién contamina más?

En Balears existe una preocupante falta de interés político por generar conocimiento sobre los límites biofísicos de la isla y las consecuencias del cambio climático. Hasta el punto que tienen que ser los mismos activistas como Terraferida o el LINCC que por iniciativa propia generan los informes sobre consecuencias del cambio climático en Balears o sobre el crecimiento de los últimos años en Mallorca. Hace años que pedimos datos y estudios sobre la capacidad de carga humana de Balears y aún está pendiente. Afortunadamente en Mallorca conocemos qué sectores, no quiénes en concreto, son los responsables principales de la contaminación. El transporte ya es responsable del 62% de las emisiones directas en Mallorca, repartido casi por igual entre el sector aéreo, marítimo y terrestre. La parte restante viene en mayor medida de la producción de energía.

¿Cómo valora el trabajo que se ha estado haciendo a nivel político para poner freno a la crisis climática?

Se está haciendo un trabajo fantástico para acelerar el camino al colapso. Mientras los expertos dicen que hay que reducir emisiones y que en el futuro vendrán menos turistas por las altas temperaturas, nuestros dos gobiernos continúan trabajando en el crecimiento turístico. Eso aumenta la vulnerabilidad y dependencia de un sector que cuando dejen de venir turistas generará una gran crisis económica que se agravará porque no se ha apostado por otros sectores. Como la agricultura, que sólo produce un 15% de los alimentos que consumimos y que cada vez tiene mayores complicaciones para producir alimentos por la crisis climática.

¿Confía en el cambio de gobierno balear?

Para nada y explico el porqué. Durante las elecciones Fridays For Future nos reunimos con la mayoría de grupos políticos de Balears, incluido el PP. Y ellos fueron el único partido político que no se comprometió con ninguna medida del programa que les presentamos.

Ahora han decidido ampliar la Vía de Cintura.

Pues mal. A nosotros siempre nos han enseñado que cuando hacemos algo tiene que estar respaldado por expertos o estudios. Y vemos cómo todas las recomendaciones señalan que la movilidad no pasa por ampliar carreteras, sino mejorar el transporte público, pero se oponen al tranvía, al tren o a más movilidad en bicicleta.

¿Es posible separar ecologismo de conciencia social en el sentido de lucha de clases?

Imposible. El ecologismo está intrínsecamente ligado a los problemas sociales. El ecologismo sin lucha de clases se llama jardinería.

¿Qué opina de la implantación de placas solares en suelo rústico en Balears?

Es un debate muy polémico. Los sectores ecologistas sabemos que por fuerza van a ocupar suelo rústico y eso supone una amenaza por dos razones principales. No solucionará el encarecimiento del precio de la energía ya que los macroproyectos buscan que las multinacionales continúen controlando la producción de energía y por tanto su precio. Y en segundo lugar, porque su implementación no tiene en cuenta, en muchos casos, la opinión ciudadana y supone un enorme impacto para la soberanía alimentaria, pues sacrificamos producir alimentos por producir energía. La solución pasa por implantar estos proyectos en grandes zonas urbanizadas como el parking de Son Moix, el Parc Bit, parkings de supermercados, en polígonos… antes que hacerlo en rústico. Pero, claro, allí Endesa, Iberdrola, Enagás… no pueden beneficiarse.

¿Es coherente que la transición energética la esté liderando la gran patronal energética?

Ése es uno de los problemas principales que tenemos. Que dentro las autoridades que generan los proyectos de futuro tienen un vínculo directo con las empresas. Si las multinacionales energéticas están dentro de las negociaciones éstas siempre estarán condicionadas por sus intereses económicos.

¿Qué diferencia hay entre Joventut x Clima y otros movimientos históricos como el GOB?

Nuestro movimiento nace en un contexto histórico diferente. A diferencia del GOB nuestro movimiento nace a nivel internacional y no como algo local, aunque considero que sí aplicamos bastante bien la actuación y la lucha locales. Nuestro discurso también es diferente ya que engloba el reto del calentamiento global, extremo que no se ha tratado tanto aquí y donde cada vez más intentamos señalar o atacar a las empresas multinacionales y políticas concretas responsables.

Los movimientos ecologistas están muy identificados con la izquierda. ¿Deberían ser más transversales, como el GOB en sus inicios?

Ya lo intentamos, aunque es cierto que en un contexto tan politizado todo se clasifica en un sector u otro. Menos contra los negacionistas climáticos, nuestro movimiento quiere ser lo más apartidista posible, tanto para estar abiertos a hablar con cualquiera como hicimos en las reuniones preelectorales, como para hacer críticas. En este punto, trato de seguir la línea de Terraferida: nos alejamos de los políticos de izquierda después de estos ocho años donde se ha continuado con el crecimiento que tanto hemos criticado, sobre todo, y subrayo, Terraferida.