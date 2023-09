Medio centenar de personas han acudido esta tarde a la manifestación convocada por la asociación climática Joventut per Mallorca en la Plaza Mayor para exigir la total descarbonización en la isla. Entre proclamas como "quién quiere Mallorca no la destruye" o "que no cambie el clima, que cambie Aena", los activistas ambientales han exigido poner fin al uso de los combustibles fósiles. "Se han convocado estas protestas por todo el mundo para reclamar una descarbonización de manera justa, rápida y definitiva", explica Jaume Pujol, portavoz de la organización climática.

En este sentido, han apuntado hacia la masificación turística que está atravesando Mallorca durante los últimos años. "El mayor problema que tenemos en las islas es el sistema monocultivo turístico, al final es un aparato económico súper carbonizado, especialmente por los vehículos que emplean los turistas", asegura Pujol. En este sentido, han criticado el "gran impacto climático que suponen los aviones y los cruceros, los cuales dependen exclusivamente de combustibles fósiles". Por ello, han exigido al Govern dejar de explotar este modelo y buscar "nuevas vías para un turismo más sostenible con el medio ambiente". Performance contra las multinacionales Durante la manifestación, los activistas climáticos han realizado una especie de "performance" donde, a través de caretas que representaban a los líderes de las grandes empresas multinacionales, lanzaban pintura negra que simboliza el petróleo por encima del globo terráqueo. Por otro lado, respecto a la presencia de Vox en las instituciones insulares, el portavoz del organismo ha detallado que "es peligroso porque es un partido abiertamente negacionista del cambio climático pero habrá que hacerle frente. Lo positivo es que cada vez hay más gente concienciada con nuestro movimiento".