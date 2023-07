Dos días después de que el superyate Kaos, propiedad de Nancy Walton Laurie, la milmillonaria heredera de la compañía Walmart, fuera rociado de pintura por el colectivo de activistas contra la crisis climática Futuro Vegetal, la megaembarcación puso rumbo a Mallorca para seguir navegando por el archipiélago balear.

Tal y como ha podido saber este diario, el megayate estuvo durante todo este martes fondeado frente al puerto de Sóller. El ténder o bote auxiliar del yate fue visto también en el puerto, por lo que debió bajar la tripulación a tierra, ya fuera para comer o hacer algunas compras.

El yate estuvo navegando de noche rumbo a Menorca. La mañana de este miércoles, a las 8, se registró su atraque en el puerto de Maó.

A las 9 del día 16 en el puerto de Ibiza, dos activistas emplearon extintores para rociar con pintura la embarcación, una acción que puso fin a la campaña Jets and Yachts, the party is over, convocada por Extinction Rebellion Ibiza, que reclama la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo.

Desde Futuro Vegetal detallaron que el yate fue construido en 2017 y su precio asciende a 300 millones de euros. Su coste de mantenimiento anual oscila entre los 20 y 30 millones de dólares.

Una fortuna de 8.700 millones de dólares

La propietaria, Nancy Walton, es una de las herederas de Walmart y, según Forbes, “su fortuna actual es de 8.700 millones de dólares”.

El colectivo denuncia que el único motivo por el que se mantiene el actual sistema económico que conduce “al colapso ecosocial es para sostener los privilegios de esta pequeña clase privilegiada”.

La Asociación de Empresas Náuticas de Balears ha mostrado su rechazo ante “la vandalización” del megayate Kaos por parte de miembros de la organización Futuro Vegetal y han exigido “que se tomen las medidas necesarias para castigar a sus responsables y garantizar” que acciones como éstas “no se vuelvan a repetir”.

La patronal ha alertado de que este tipo de actos “comprometen la imagen de Baleares como uno de los destinos náuticos de referencia en el Mediterráneo”, lo que implica un “perjuicio potencial para el empleo y la economía de las islas, más aún teniendo en cuenta que Baleares es un hub náutico estratégico en materia de mantenimiento y reparación de embarcaciones”.