Inicio de curso en Baleares: los profesores consiguen mejorar sus condiciones laborales

La conselleria de Educación trabaja a toda máquina para preparar el inicio de las clases, que arrancan el 11 de septiembre con mejoras laborales para los docentes entre las novedades más destacadas. El titular del ramo, Antoni Vera, pactó ayer con los sindicatos educativos poner en marcha este curso algunas de las medidas del segundo acuerdo marco que firmó el anterior conseller, Martí March, junto a las principales fuerzas sindicales.

Regular los permisos de maternidad y paternidad de media jornada, posibilitar la reducción de horas en el personal interino mayor de 55 años o restablecer las licencias por estudios son algunas de las mejoras que se pondrán en marcha este mismo curso, tal y como había quedado establecido en el acuerdo marco que se empieza a materializar en las aulas. Todas ellas, excepto la reducción de horas para interinos (que se ha establecido dentro de las instrucciones de inicio de curso en el apartado de horario del profesorado) se llevarán al próximo Consell de Govern. Así lo explicó Vera en la Mesa Sectorial de Educación con los sindicatos, uno de los tres encuentros que se celebraron ayer en la Conselleria para preparar el regreso a las clases.

Avui a la conselleria d’Educació i Universitats celebram tres Meses educatives:



🔹 Mesa Sectorial d’Educació

🔹 Mesa de Docents

🔹 Mesa amb les Famílies de l’Alumnat pic.twitter.com/5qFb6nn0Qg — EDUNIB (@EDUN_IB) 29 de agosto de 2023

Una de las novedades más relevantes es la eliminación de la penalización retributiva por las bajas laborales de menos de cinco días, en la que también se contempla la elaboración de un Plan de control del absentismo. Vera también se comprometió a llevar a la Mesa de Retribuciones el pago del primer tramo de la carrera profesional docente, una de las medidas estrella del acuerdo marco firmado en la anterior legislatura. La intención es que los docentes empiecen a cobrarlo en la nómina de septiembre con efectos retroactivos desde el día 1 de ese mes.

Desde STEI reivindicaron que se compatibilice cuanto antes el complemento de tutoría y el de jefe de departamento, una medida que en principio también se llevará a la Mesa de Retribuciones junto a la carrera profesional. El presidente del sindicato, Lluís Segura, también exigió que se equiparen los permisos de interinos en prácticas y funcionarios de carrera y crear otro remunerado, así como un complemento para lo que en otros sectores se llama plazas de difícil provisión, como los puestos en otras islas, al estilo de lo que se hace en la sanidad.

Igualmente, ambas partes se emplazaron a otra reunión que se celebrará, previsiblemente, antes de que empiecen las clases para tratar asuntos que quedaron pendientes. En este sentido, ANPE se abstuvo respecto a algunos aspectos que se mantienen del anterior Ejecutivo autonómico, como el marcaje lectivo u otras concreciones en las reducciones horarias del profesorado. De la misma manera, el sindicato instó a la Conselleria a cubrir todas las sustituciones derivadas antes de iniciar el curso, abordar medidas de vivienda para docentes desplazados, un Plan de climatización (que el Govern empezará a llevar a cabo con una auditoría) o propuestas para simplificar la burocracia.

De burocracia también se habló por la simplificación del sistema de evaluación que presentó la Conselleria en las mesas de ayer, aunque se tendrá que terminar de perfilar en los próximos días. Los padres y madres de alumnos, representados por FAPA y el resto de entidades en la Mesa de Diálogo con las familias que también se celebró ayer, pidieron a la Conselleria que encuentre un punto medio: que los docentes no se quemen en exceso con una carga desmedida de papeleo, pero que la información que disponen los padres de la evolución académica de sus hijos no se limite a un número. Las familias reivindicaron también que se construyan más ‘escoletes’ y más aulas públicas de 0-3 para que los padres que lleven a sus hijos a guarderías sea porque quieren, y no porque se han quedado sin plaza en la red pública.

Para hoy, está previsto que el conseller continúe su ronda de reuniones de cara al inicio de curso con la Mesa con las asociaciones de directores de centros y la Mesa de la enseñanza privada y concertada de Baleares.