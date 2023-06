Sobre la fianza de 120.000 euros impuesta a Roig para salir de prisión. "¿Hay un informe donde yo diga que se le ponga libre con esa fianza? Se le puso en libertad por decisión unilateral del juez. Me enteré de su libertad después. Fue el señor Carrau quien me lo dijo", sostiene Subirán. Perera dice que la Audiencia Provincial revocó esa fianza. "Eso pasa todos los días", responde Subirán. "Un fiscal no dicta autos. ¿Por qué no le preguntó al señor Penalva?".