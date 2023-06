¿Te han cobrado el mes de agencia por alquilar un piso? La estafa que ejercen algunas inmobiliarias de Mallorca

Algunas agencias inmobiliarias de Mallorca siguen cobrando el mes de agencia a los inquilinos a la hora de alquilar un piso. Una práctica ilegal según la nueva Ley de vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, la propia normativa define lo siguiente: «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán a cargo del arrendador». Esto significa que el importe, equivalente a una mensualidad, que anteriormente el arrendatario abonaba a la agencia para formalizar el contrato ahora lo tiene que costear el propietario de la vivienda. No obstante, las agencias utilizan algunas trampas para camuflar este cobro a través de conceptos como «gestiones administrativas».

Tras contactar con varias inmobiliarias de la isla, este Diario ha comprobado que en varias agencias siguen cobrando el mes de agencia al inquilino. En uno de los casos los agentes aseguraron que no existía comisión de agencia pero sí tenían que cobrar por «gastos administrativos», afirmando que, a pesar de la nueva ley de vivienda, la agencia sigue teniendo que costear muchos gastos y necesita recibir este dinero.

En otro de los anuncios, la agencia defendió que tenía que percibir esta mensualidad porque si no el propietario aumentaría el precio de alquiler. Desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Balears (API) calificaron este tipo de prácticas como ilegales. «Es un fraude de ley, están intentando camuflar el cobro con tecnicismos y conceptos en inglés que nadie entiende. La ley es clara y se debe cumplir. Como nos encontremos a un colegiado que pida honorarios le abriremos expediente» afirmó Natalia Bueno, presidenta de API.

Asimismo, la propia Bueno aseguró que desde la asociación han tenido varias charlas para aclarar la situación: «Tenemos la obligación de informar a los colegiados y por ello hemos realizado diferentes charlas para explicar cómo debe aplicarse la normativa. Nos han preguntado, ¿podemos cobrarle el cambio de luz y otros gastos? Nuestra respuesta ha sido rotunda, claro que no. Cobrar en conceptos como asesoramiento o gastos administrativos es un fraude y debe ser penalizado».

Contratos de temporada

Otra de las prácticas que están llevando a cabo los propietarios para evitar la nueva normativa son los contratos de alquiler de temporada (menos de un año). Este tipo de contratos están excluidos de la ley de arrendamientos urbanos por lo que las agencias pueden seguir cobrando sus honorarios al inquilino. En muchos anuncios de los portales web se destaca lo siguiente: «contrato máximo de once meses», evitando llegar al año y cobrando el mes de agencia.

En una de las consultas realizadas, la inmobiliaria explicó que alquilaban el piso para largo plazo pero primero se debía firmar un contrato temporal de once meses porque el propietario debía hacer reformas. En otro de los casos se ofrecía un contrato de seis meses con la posibilidad de ampliarlo más tarde con la justificación de que debían revisar las condiciones del piso.

Desde la perspectiva de la presidenta de la patronal esto también es ilegal. «Van con la idea de que si no pasa de once meses no es residencia habitual, pero eso es falso. Cuando es un alquiler de temporada el arrendatario debe definir dónde está su vivienda habitual y el motivo por el que alquila el piso. Si no se trata de un fraude», definió Bueno. Asimismo, la propia presidenta pidió a los ciudadanos afectados que denuncien la situación: «el consumidor debe aprender a diferenciar entre las ofertas y saber que el mes de agencia no se puede cobrar. Si les ocurre tienen que denunciarlo».

Reforma de la Ley con el PP

La nueva Ley de vivienda ha estado en el foco del debate político desde que se puso en marcha. De hecho, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, aseguró que si ganaba las elecciones el próximo 23 de julio plantearía una reforma integral de la normativa. En el caso de Mallorca, los populares también se han mostrado muy contrarios a la Ley y pretenden dejar sin efecto la aplicación de la misma.

En este sentido, uno de los agentes aseguró que actualmente no cobraban mes de agencia pero que con un poco de suerte la normativa cambiaría después de las elecciones. Para la patronal de las islas la Ley sigue estando vigente y se debe cumplir.

«Es cierto que Prohens dijo que aquí no iba a declarar ningún municipio como zona tensionada pero actualmente es una Ley que está en vigor, Mientras no se derogue hay que acatarla», defendió Bueno. Por último, la propia patronal detalló que los propietarios están muy asustados con algunos aspectos de la nueva normativa de vivienda y consideran que se podrían cambiar algunos aspectos para mejorarla.