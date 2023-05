Joves de Mallorca per la Llengua ni se han percatado casi de la visita de los candidatos de Vox al Acampallengua en sa Pobla, donde han asegurado este domingo que esta será el último “aquelarre catalanista” en el caso de que gobiernen. Desde la organización de la trobada defienden el encuentro que es “100 % un acto cultural y musical”, porque la defensa de “la cultura catalana no es un capricho”, defiende Pau Emili Muñoz.

El candidato de Vox al Consell de Mallorca en las elecciones del próximo 28 de mayo, Pedro Bestard, se ha desplazado esta mañana hasta sa Pobla para proclamar que “será el último año que se celebre el Acampallengua en la isla si Vox gana las elecciones”. Acompañado del aspirante de la formación ultraconservadora a la alcaldía del municipio, Roberto Vicente, ha aprovechado para expresar su firme rechazo a la celebración de lo que ha tildado como “un aquelarre catalanista”.

Muñoz minimiza el impacto que pueda tener la visita de Pedro Bestard y Roberto Vicente, candidato a la alcaldía de sa Pobla. “Ni se han notado que han venido” más allá de llegar para “hacerse una foto”, dice el presidente de Joves per la Llengua. Es más, para el representante de Joves per la Llengua el hecho de que desde Vox se tache “aquelarre” al Acampallengua no tiene ya ni el sentido de “un insulto” porque la formación de ultraderecha lo utiliza "para muchas cosas"

El Acampallengua, un acto cultural y en catalán es así porque es la lengua propia de Baleares y así se pone de manifiesto en el Estatut de Autonomía, resalta Muñoz.

Sobre a el cuestionamiento de Vox a que el Acampallengua haya contado con subvenciones, Joves per la Llengua defiende que se trata de un acto cultural abierto que se considera de interés general y por tanto es “normal” que tenga soporte público.