«Me llamo Maria Cristina Adrover, soy de Manacor y ahora vivo en Felanitx con mi padre», arranca con su relato esta madre de dos niños y con contrato fijo discontinuo que no encuentra quien le alquile un piso.

«Te dicen que no porque tienes hijos y además perro. Te piden cuatro y hasta cinco meses por adelantado y yo no los tengo ahorrados. Tampoco quieren fijos discontinuos. Me han llegado a pedir las cuentas bancarias de dos años para demostrar que no he tenido ningún descubierto. Lo último ha sido pedirme que me busque un compañero de piso con nómina fija todos los meses», denuncia muy cansada.

«Me separé hace unos tres años. Y padecí una situación abusiva en un piso en el que estuve en Manacor. Cuando empezó la pandemia yo me quedé únicamente con la ayuda de 400 euros. Sé que la casera tenía más viviendas alquiladas y no me quiso bajar la renta. También pedí la ayuda del alquiler del IBAVI. Ella tenía que depositar la fianza y no lo hizo. Por eso me la denegaron. Generé una deuda de seis meses y me tuve que ir. Luego me fui a vivir con mi madre y, cuando encontré trabajo en Cala Murada, me mudé con mi padre», cuenta.

Maria Cristina se enfrenta ahora a un nuevo contratiempo. «En una semana hemos de dejar mi padre, yo y los niños el piso porque el propietario alega que lo necesita para él. Nos vamos a mudar a dos caravanas en un solar que mi padre tiene fora vila. Ahora ya tenemos una de las roulottes, nos falta otra», narra.

Ésta es una solución temporal. «Voy a luchar por un piso. Cobro 1.500 euros más la manutención. Soy trabajadora y me entra dinero todos los meses», comenta esta joven de 33 años, miembro de la nueva plataforma Stop Alquileres Abusivos, que cada sábado organiza una reunión en el casal de barri de Pere Garau y que ayer también se dieron a conocer en la presentación oficial del Sindicat d’Habitatge de Palma en l’Elèctrica.

Maestro mallorquín en Formentera

La situación es tal que un maestro mallorquín que da clases en Formentera ha denunciado en Twitter y ha declarado en Diario de Ibiza que se queda sin casa y que tendrá que irse a vivir al coche o a la calle. Un casal de colonias de la isla no le dio ninguna opción «porque me dicen que desde conselleria no les permiten aceptar profesores a finales de mayo y el mes de junio». «Alguien puede pensar que si no encuentro alojamiento puedo regresar a Mallorca y ya está. Pues no. No tener una vivienda no es una razón justificada para dejar una plaza, además te penalizan con dos años sin poder acceder a listas. Si no encontramos ninguna solución, compañeros míos y yo tendremos que dormir en el coche o incluso en la calle para querer trabajar y dar clases a nuestros alumnos».