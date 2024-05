Varios municipios renuncian a abrir ‘escoletes’ y la red pública 0-3 se estanca

La gratuidad del 0-3 o primer ciclo de Educación Infantil se extiende y llegará a más familias el próximo curso, y lo hará apoyándose sobre todo en la red concertada, ya que la red pública apenas suma plazas nuevas ante las renuncias de varios ayuntamientos a construir escoletes. Hay que tener en cuenta que abrir centros públicos (y luego mantenerlos) supone para los consistorios un gran esfuerzo de gestión y recursos. Mientras esto sucede, la concertada crece a un ritmo mucho mayor: según los datos disponibles hoy, esta red puede llegar a representar el 40% de la oferta educativa 0-3 el curso 2024-2025.

La etapa educativa 0-3 está entrando en una fase de consolidación importante y la gratuidad contribuye a que más familias quieran y puedan escolarizar a sus hijos en estos años. Desde la conselleria de Educación la prioridad es habilitar plazas educativas 0-3 gratuitas ante el déficit existente y concertar con centros privados es la vía más rápida.

Expertos consultados por este diario celebran que nadie dude ya de la importancia del 0-3 educativo, pero recelan de que para acelerar el proceso y ampliar la cobertura se dependa tanto de la red privada y se desatienda el crecimiento de la pública, siendo esa la directriz que marca tanto la LOMLOE como la Unión Europea (que ha manda fondos precisamente para la creación de plazas pública).

Voces como el STEI, que alerta de una «privatización encubierta»; Vicenç Arnaiz, exdirector del Institut per a l’Educació de la Primera Infància; o la socialista Amanda Fernández, ex directora general de Primera Infancia, advierten de la necesidad de vigilar varios aspectos referentes a cuestiones de personal y, sobre todo, al cobro de cuotas, un aspecto que en este ciclo aún no está regulado. Recuerdan además que la gratuidad solo cubre cuatro horas diarias de atención educativa y que mientras en los centros públicos muchos municipios asumen el coste del resto de servicios (comedor, tiempo de siesta, de merienda...), en los concertados no es así, algo que puede implicar la exclusión de los alumnos más vulnerables.

De momento, son cinco los ayuntamientos mallorquines que ya han desistido formalmente de sus proyectos de centros públicos. Y para el curso que viene solo se tiene constancia a día de hoy de la apertura de 102 plazas públicas nuevos (es un crecimiento del 1% y estarían integradas en tres colegios públicos de Primaria, algo inédito en Baleares). Mientras, Educación ha autorizado esta semana el posible concierto el próximo curso de hasta 1.179 plazas de 0-3 (repartidas en los tres niveles, aunque la mayoría son de 2-3) en 28 centros privados. Una decena de estos son centros de Infantil 0-6, pero el resto también ofertan, bajo concierto, Primaria y Secundaria y algunos también Bachiller. De llenarse y concertarse todas esas plazas (dependerá de las necesidades de escolarización), el crecimiento de plazas concertadas debido a esta convocatoria sería de un 30%.

Asimismo, 102 escoletes privadas que ahora funcionaban por convenio pasarán a ser concertadas el curso 2024-2025 y sumarán hasta 3.950 plazas, según los datos publicados esta semana. Así, de momento, de cara al próximo curso la oferta podría ser de más de 13.100 plazas 0-3 educativas y cuatro de cada diez de ellas serían concertadas. ¿Cuántos niños menores de 3 años podrían solicitar plaza para el próximo curso? Según datos del INE, entre 2022 y el primer trimestre de 2024 han nacido 15.120 niños.

Algunos de los ayuntamientos que ya han desistido formalmente de abrir escoletes públicas justo están entre los que menos plazas 0-3 tienen para cubrir la demanda de escolarización a esas edades en su municipio. Es el caso de Palma, Santanyí (que renuncia a 259.000 euros para abrir 18 plazas y consolidar 9) o Marratxí (que aparca su proyecto en Sant Marçal de 104 plazas y con 1,35 millones de ayuda asignada). Andratx y Búger también se han bajado del proceso.

Son Servera desistió de su primer proyecto por un problema con el local elegido, pero ha presentado una segunda propuesta para un centro mayor (con hasta 74 plazas). En Ibiza, donde hay un gran déficit de plazas públicas, se ha renunciado a la creación de dos centros.

En Palma hace 15 años que no se construye ninguna escoleta pública. Cort ha renunciado a recibir 356.000 euros de fondos comunitarios para abrir un centro en el barrio de Foners con 37 plazas, como pactó con el Educación el anterior equipo socialista, que también se comprometió a abrir centros en el Eixample, Son Dameto y Son Gibert pero de momento el ayuntamiento del PP y Vox solo ha dado luz verde de forma pública a ésta última.

Devolver dinero a Europa

Pese a las renuncias de los ayuntamientos, Educación confía en no tener que devolver dinero a Europa. Baleares recibió 24,6 millones para abrir hasta 2.096 plazas 0-3 públicas que deberían estar en funcionamiento en 2025. Se ha gastado un 23% de lo recibido mientras que el 70% (17,7 millones) está «comprometido en varias convocatorias». Queda un saldo de algo más de un millón «para invertir en el mantenimiento de los centros beneficiarios de estos apoyos hasta finales de 2025».

Mientras, el conseller Vera ha pedido al Gobierno financiación para mantener las plazas 0-3 gratuitas.

