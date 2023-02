Dos jóvenes han aceptado este viernes una condena de dos años de cárcel por patronear una patera de Argelia a Cabrera con 15 personas a bordo.

La defensa de los dos jóvenes ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que los acusados han reconocido los hechos y han evitado la celebración del juicio. Además han obtenido una rebaja de la pena, ya que el fiscal pedía inicialmente cinco años de cárcel para cada uno.

Con todo, no ingresarán en prisión ya que se les ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena, con la condición de que no regresen a Baleares durante cinco años y no cometan ningú otro delito.

El incidente tuvo lugar en octubre de 2022. Los jóvenes, actuando dentro de una mafia de inmigración ilegal, llevaron en patera desde Argelia en una pequeña embarcación provista de un único motor a los 15 pasajeros.

Dicha embarcación fue interceptada sobre las 07.05 horas en la isla de Cabrera, procediéndose al rescate de la misma sobre las 13.00 horas del mismo día.

La travesía se hizo desde la localidad de Cap Djinet y duró cerca de 24 horas. Además, se realizó en una barca de condiciones precarias y de pequeñas dimensiones, no apta para este tipo de desplazamientos. Durante el trayecto se estropeó el único motor de la embarcación, que tampoco tenía chalecos salvavidas, y un pasajero cayó al mar, siendo auxiliado y rescatado por los demás tripulantes.

Los dos jóvenes cobraron cerca de 150.000 dinares argelinos a cada uno de los viajeros.