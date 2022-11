Deloitte dibujó ayer, durante el Foro Turismo Plus de este diario, el panorama del sector turístico en las islas, que hasta septiembre han recibido a 9,5 millones de visitantes, un 1,8 % más que en el mismo periodo de 2019, con una caída de las pernoctaciones del 3,7 %. Patricia Plana, asesora financiera de la firma, destacó el esfuerzo de reposicionamiento de la industria en Baleares, con una inversión por parte de los fondos y los grupos turísticos de 1.900 millones de euros. Hasta 2027, repasó Plana, hay en marcha 17 proyectos hoteleros con reformas o nuevos activos en marcha, que supondrán 2.400 habitaciones más.

Sin duda, agregó la experta de Deloitte, «la fortaleza de la demanda y los indicadores son una palanca de atracción» para la inversión, como demuestran «la apuesta por Baleares de los grandes fondos».

De cara a 2023, se reducirá el «espectro inversionista» por la subida de costes, la reducción de los márgenes operativos y la incertidumbre «por si entramos en recesión técnica». Ante este panorama, los inversores se van a centrar en destinos especializados en ocio, y ahí el archipiélago jugará «un papel clave», si bien se analizarán retos como la fragmentación de la planta hotelera (entre el 60 % y el 70 % se concentra en hoteleros pequeños y medianos), que los acuerdos de gestión y franquicia tienen «poca capacidad de entrada» o la edad media de la planta, en Baleares es de diez años (frente a los 11,6 años de la media española).

El reto, retener trabajadores

La reconversión desde el punto de vista de la sostenibilidad fue profusamente analizada por José María Espejo, director de Financial Advisory Deloitte, ante los retos marcados para reducir las emisiones. Espejo asegura que «queda mucho por recorrer» en Baleares, donde el 40 % de los edificios de uso turístico están en la letra G, la más baja de la clasificación de consumo energético. Recordó que el pasado día 7 se abrió la convocatoria en las islas para obtener ayudas públicas que se extiende hasta febrero, para la mejora de los edificios, en la que se puede obtener un 40 % de subvención.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, recalcó que el reposicionamiento del sector empezó «hace más de diez años de forma visible y nos ayudó a reposicionarnos en la pandemia».

Negueruela llama a "fidelizar" a las plantillas turísticas para acabar con una rotación excesiva en el sector

Sobre la dificultad para retener a los trabajadores y la falta de talento humano la temporada pasada, Frontera recordó que a nivel global el cambio del sector servicios ha sido «brutal» por el cambio de prioridades tras la pandemia, por lo que «muchas personas no van a volver al sector». Este reto lleva a que «hay que aumentar la productividad de las empresas y la formación es clave».

También el conseller Iago Negureruela remarca el peso del reto de la formación en el sector . «Una empresa no puede estar rotando el 25-30 % de la plantilla cada año», de ahí que llamó a «fidelizar» a unos empleados que trabajan 6-8 meses y no 12 como en la península. «La gente quiere vivir, no trabajar seis meses a destajo y eso está bien», como tener «dos días libres», asegura el titular de Turismo.

El Foro Turismo Plus ha contado con CaixaBank, la FEHM, RIU Hotels & Resorts, Deloitte, Iberia Express, HO Grup y Aico como patrocinadores.