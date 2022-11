El Club Diario de Mallorca organiza un año más el Foro Turismo Plus con el fin de debatir el futuro y los retos a los que se enfrenta la sociedad respecto al principal mercado económico de Baleares como es el turismo.

Una vez superada la crisis sanitaria y recuperado el flujo de visitantes, en esta nueva edición el debate se centrará en la sostenibilidad con el fin de convertir al sector turístico en un nicho económico que deje huellas e impactos positivos.

La cita será el próximo martes, 22 de noviembre, a partir de las 18 horas con una jornada en la que, tras la recepción de invitados y la salutación de la directora del periódico, Marisa Goñi, el experto y consultor turístico Toni Munar se encargará de moderar y presentar el evento.

En esta ocasión, en la que participará el conseller balear de Modelo Económico, Iago Negueruela, los asesores financieros de Deloitte, Patricia Plana y José María Espejo, se encargarán de presentar el informe sobre las palancas de crecimiento en el nuevo ciclo de inversión hotelero.

A continuación, se entrevistará al asesor en planes estratégicos de Turismo y Urbanismo, Juan Requejo, quien dará su visión como experto turístico y mantendrá una conversación con la directora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la cadena RIU Hotels, Cati Alemany.

El Foro concluirá con una mesa redonda y coloquio posterior sobre la sostenibilidad en la industria turística. En este espacio, el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, la presidenta de la Federación Hotelera, María Frontera, el responsable de Iberia Express, Daniel Lozano, y el mismo conseller Iago Negueruela expondrán sus ideas y versiones sobre cómo afrontar el reto de hacer del sector turístico una actividad económica sostenible y respetuosa con y para el entorno.

ENTREVISTA a Juan Requejo Consultor internacional de turismo y territorio

¿Por dónde pasa la sostenibilidad en las Islas Baleares?

Desde mi punto de vista hay un factor muy importante y es que la inmensa mayoría de pernoctaciones supone un viaje aéreo y por tanto tiene una repercusión en consumo energético y emisiones. A este asunto hay que darle una solución porque parece claro que como destino hay que buscar una fórmula viable y eficaz para revertir este hecho. Y se podrá mejorar con estancias más largas y con mayor actividad del turista en destino. Por otro lado se deben buscar compensaciones a las emisiones, tanto en destino como en otros lugares. Y otra cuestión clara es la desestacionalización: resolver el reparto más adecuado de la actividad en el tiempo y en el espacio. Se trata de controlar las situaciones de saturación ya que perjudican a una mejor gestión del territorio y de las variables básicas de la sostenibilidad. A esto se le suma el necesario cambio del sistema energético balear, que tiene muy poca generación de renovable. Es un aspecto muy importante, porque la mayor parte de los clientes que visitan Baleares ven con muy buenos ojos la generación renovable de la energía que consumen. No es solo una cuestión de ética y responsabilidad desde Baleares, es una cuestión de competitividad del destino.

¿Se puede lograr esa sostenibilidad a través de la desestacionalización, con turistas todo el año y teniendo en cuenta que las puntas de temporada siempre serán puntas?

Es una cuestión de comportamiento de los mercados de países de origen, pero dentro del conjunto del mercado europeo hay segmentos más y menos propensos al viaje estacional. El asunto es saber si somos capaces de captar el interés de los segmentos más desestacionalizadores. Además, los viajes que se realizan fuera de temporada tienen un componente de gasto en el propio destino mucho más interesante. En verano hay mucho más viaje banal que en abril, cuando el que viaja lo hace con mayor interés y motivación en relacionarse con los rasgos distintivos del lugar.

¿El sector turístico es el protagonista absoluto para conseguir esta mejora ambiental y sostenibilidad?

Absoluto no porque el cambio del sistema energético no solo es responsabilidad del sector turístico. Se trata de desarrollar una política de renovables que no son estrictamente de autoconsumo, y hay que mirar cómo resolver la movilidad para que sea menos impactante. Hay un reto que resolver, y diría impostergable, en Baleares que es la introducción de un mayor grado de convivencionalidad. Se trata de desarrollar fórmulas para un turismo convivencial, conseguir que los turistas que pasan unos días en Mallorca puedan crear contactos culturales y personales con residentes, no solo tener contacto con los empleados imprescindibles. Es un aspecto que forma parte de la sostenibilidad y del entendimiento del valor del turismo como una actividad económica y social valiosa y sana.

¿Se llega tarde a poder ser un destino sostenible?

Tarde no es porque la recuperación tras la pandemia ha provocado un cierto abandono de los buenos propósitos de 2019 para impulsar un cambio de modelo. Esta dejación no ha sido exclusiva de Baleares, pero es un tema que hay que abordar con urgencia y con absoluta contundencia. Cuanto más se tarda, peor es, pero la batalla no está perdida.

¿Cree que se hablaba mucho de sostenibilidad y se hace poco?

Totalmente. La sostenibilidad es una prescripción general que, a fuerza de uso, acaba perdiendo su significado y su valor. Se trata de que haya una fuerte exigencia social en que la utilización y la reivindicación de este principio vaya siempre acompañada de una acción consecuente y demostrable.