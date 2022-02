El Obispo de Mallorca pide perdón por los abusos sexuales: «Nos avergüenza»

El Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, pidió perdón ayer a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, y expresó la disposición de la diócesis a la hora de ayudar en cualquier investigación que se abra. «Nuestra voluntad es aclarar todos los casos. Hemos sido radicales desde el primer momento en este asunto. Además yo siempre he dicho de pedir perdón públicamente porque es una situación que realmente nos provoca mucho dolor ,y en cierta manera nos avergüenza ante la realidad. Hablo de lo que afecta a la Iglesia y a los cristianos, supongo que es aplicable a otros muchos frentes», manifestó ayer Taltavull durante la presentación de una campaña de Manos Unidas.

«Por lo que respeta a nosotros, desde el primer momento, y en concreto desde que estoy aquí, la iglesia de Mallorca ha sido radical en la ayuda y acompañamiento a las víctimas. Y cuando se ha dado alguno de estos casos hemos actuado y están totalmente aclarados, en el sentido de que se han encaminado a llegar a una solución», indicó Taltavull.

Este pronunciamiento del Obispo de Mallorca llega pocos días después de que haya trascendido que el Gobierno español investigará a través del Defensor del Pueblo decenas de denuncias de víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos.

«Tolerancia cero y rechazo total, la Iglesia colaborará con esta investigación. Toda iniciativa para erradicar este problema, cuanto más interés pongamos en aclararlo, más credibilidad tendremos. Creo que hoy algo así puede oscurecer el gran trabajo que la Iglesia hace; es un aspecto muy concreto y mínimo, pero es el que mas sobresale y al que los medios dan más visibilidad. Pero nos interesa aclararlo, de cada vez mas, y hemos actuado para que las cosas se solucionen y poder arreglar una situación que tanto nos entristece y que nos resulta tan dolorosa», manifestó Taltavull.

El plazo dado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que los fiscales superiores de España enviaran sus informes de casos de pederastia, termina hoy. Sin embargo, el fiscal jefe de Balears, Tomeu Barceló, indicó ayer en declaraciones a IB3 que necesitan más tiempo. Barceló argumentó la complejidad que supone estudiar caso por caso pese a que en ocasiones falta información sobre la víctima o el presunto agresor.

Campaña de Manos Unidas

La campaña de Manos Unidas que presentó ayer la diócesis mallorquina lleva por título ‘Nuestra indiferencia los condena al olvido’. «Queremos alzar la voz ante la creciente indiferencia que se está instaurando en nuestro mundo, pues constituye uno de los mayores desafíos de nuestra Institución y queremos denunciarlo en esta campaña», indicó la delegada diocesana de Mans Unides Mallorca, Xisca Artigues.

«Si no reaccionamos, sin nuestra mirada, atención y apoyo, los más pobres del planeta serán olvidados y se harán invisibles; que la pobreza y el hambre no sean invisibles depende de ti. Queremos despertar conciencias anestesiadas para que nadie se quede atrás, porque no es posible construir un mundo diferente con gente indiferente», declaró.

Asimismo, se refirió a la emergencia social derivada de la pandemia. «Queremos dedicar el primer año de este nuevo período a encontrarnos con esa nueva realidad que pretendemos cambiar: es urgente», señaló.