Inundaciones en Mallorca: El temporal causa estragos en la isla

Fuertes tormentas y aguaceros han descargado a lo largo de esta jornada en Mallorca. La borrasca entraba ayer por el este dejando precipitaciones imporantes en Llucmajor, Cala Pi, Porreres, Campos y Palma, aunque la peor parte del temporal se la ha llevado Sóller, donde se han registrado valores históricos: hasta 200 litros por metros cuadrados en doce horas. En las últimas horas las intensas lluvias en la isla han perdido fuerza, desactivando el IG1 por tempestad y pasando a IG0 por fenómenos costeros.



Las lluvias han provocado 130 incidentes en Baleares hasta las 14:00 horas, de los que 112 se ha producido en Mallorca donde hay varias carreteras cortadas y siete torrentes se han desbordados. Bombers de Mallorca han tenido que realizar 80 salidas en la isla.



Además más de seiscientos domicilios de la isla se encuentran sin electricidad por averías producidas por la tormenta en el tendido de Endesae



El frente tormentoso entraba pasadas las once de la noche hacia la Serra de Tramuntana, desde San Telm a Lluc, dejando intensas lluvias en Sóller, Deià y las proximidades.





Sóller



Carreteras cortadas



Otros incidentes

Alerta amarilla

Lo peor del temporal llegaba de madrugada, con. Según los datos de la Aemet, se han alcanzado los 200 litros por metro cuadrado en Sóller, 109 en Lloseta, 96 litros en Santa Maria y 90 en Alfàbia. Además, se han detectado unosPrecisamente en Sóller, la lluvia ha provocado el desbordamiento del Torrent Major en algunos puntos del municipio. Ante esta situación, la Policía Local de Sóller cerró sa Torrentera y el Torrentó de Can Creueta, por el peligro existente en estas zonas. El Servicio de Emergencias de Baleares ha informado que la situación ya se encuentra normalizada.Además se han desbordado otros: el Torrent Solleric en Consell, el torrente del Gorg en Campanet, el torrente de Garonda en Llucmajor, el torrente de Son Bordils en Santa Maria, el de Can Seguí en Sineu y el torrente de Sencelles, que según ha informado el Servicio de Emergencias de Baleares la situación está normalizada, pero la carretera continúa cerrada al tránsito. Por el resto, ya se puede circular con precaución por la calzada.Los servicios de emergencia han alertado de que, debido al temporal, se han cerrado ocho carreteras de Mallorca . Concretamente se trata de la vía que une s'Hostalot y sa Cabaneta, la Sencelles-Inca, el Camí Vell de Muro a la altura de Binissalem y la Santa Maria-Bunyola entre los kilómetros 1,7 y 3. Las cuatro últimas han sido la que conecta Sineu con Petra entre los kilómetros 2,3 y 2,5, la de es Murterar a sa Pobla, la que conecta Montuïri con Lloret y el ramal subterráneo de la carretera de Manacor, a la altura del kilómetro 5.Más de seiscentos domicilios, la mayoría en Santa Maria y Pollença , permanecen sin fluido eléctrico por averías provocadas por la tormenta, según informan fuentes de Endesa.El incidente más grave se ha producido en Santa Maria , donde un incendio en un transformador subterráneo, provocado al parecer por filtraciones de agua, ha dejado sin luz a 267 abonados desde las seis y media de la mañana.Lasy a lo largo de esta jornada ha inundado el edificio de infantil delEn Ibiza el temporal también ha causado estragos. La Policía Local de Ibiza ha desalojado esta pasada noche un edificio de la calle Venda des Coloms, número 6, del barrio de, después de que un rayo impactara sobre el inmueble y provocara un incendio y una fuga de gas. Ante la intensidad del frente la Aemet, ha mantenido laLa dirección general de Emergencias e Interior ha confirmado elSe pide a la población que