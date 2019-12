Las inundaciones en el colegio de Sant Joan obligan a suspender clases

Una nueva noche de tormentas y una nueva jornada con el edificio de infantil del CEIP Son Juny de Sant Joan inundado. Con las lluvias, el problema se repite y el equipo docente se ha plantado. No quieren achicar más agua de las aulas, quieren una solución y es lo que reclaman a las instituciones locales y autonómicas. Por ello, emplazan a las autoridades a aprovechar las vacaciones de Navidad para solucionar el problema.

La coordinadora de Infantil, Mireia Huerta, explicó que el edificio de Infantil se encuentra con "un problema muy grave" porque cada vez que llueve, docentes y familias se encuentran cuando llegan al colegio con las clases inundadas y deben recolocar a los 60 alumnos de Infantil en otros espacios del colegio. Este miércoles a primera hora de la mañana los niños quedaron en el gimnasio pero el equipo directivo buscaba qué espacios del centro escolar quedaban libres para poder recolocar a los pequeños. Ante la alerta naranja, el colegio decidió suspender las clases en Infantil por la tarde ya que en Sant Joan la jornada escolar es partida de 9 a 12.30 horas y de 14.30 a 16 horas.

"Como equipo docente hemos decidido no hacer más clase porque no queremos tener que achicar agua cada vez que llueve, por ello, compartimos la preocupación de las familias y de los niños que ya están cansados de esta situación". "Tenemos infraestructuras en mal estado: falta un cristal en la vidriera de la puerta principal del edificio de infantil, tenemos cristales rotos, hay luces que no funcionan y la calefacción presenta muchas deficiencias", desgranan los docentes que piden una solución porque la "escuela es un bien común del pueblo". Asimismo reclaman un conserge porque no pueden depender de la brigada municipal cada vez que se inunda el edificio.



El equipo docente se muestra muy preocupado porque el agua que entra a las aulas daña todo el material, un materia educativo que es muy costoso.

Por su parte, el Ayuntamiento informó que en el pleno de la semana pasada se aprobó una modificación de crédito para poder realizar distintas actuaciones urgentes. Precisamente una de ellas era solucionar el problema de las inundaciones que sufre el edificio de Infantil del CEIP Son Juny. El alcalde Francesc Mestre explicó que en estos últimos días se han mantenido varias reuniones con el Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) y están pendientes de que les informen si las obras debe llevarlas a cabo el Govern o el Ayuntamiento. De todas formas, fue claro: "si no las ejecuta el Govern, hemos destinado una partida de 4.235 euros para llevarlas a cabo durante el periodo de las vacaciones de Navidad. No podemos continuar así". Y es que, según delató el primer edil, los 50.000 euros de los presupuestos de 2019 destinados al centro de salud, se destinarán a otras actuaciones urgentes de mantenimiento de equipamientos municipales. Así hay una partida de 4.235 euros para arreglar el sumidero del edificio de infantil del CEIP Son Juny o 2.400 euros para modificar la arqueta del colegio. En concreto, en las instalaciones del centro educativo la actuación consiste en cambiar la tubería del sumidero por una más grande porque la actual no puede asumir el agua en periodo de lluvias.