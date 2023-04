Ocho municipios de Mallorca sólo tendrán dos candidatos a alcalde entre los que elegir

Los municipios de Mallorca ya conocen oficialmente a todos sus candidatos a alcaldes y a las personas que les acompañarán en las listas electorales, tras su publicación en el Boletín de la Comunidad (BOIB). En casi una decena de pueblos, sobre todo de la Serra de Tramuntana y del Pla, los vecinos no tendrán muchas opciones entre las que elegir a la hora de depositar su papeleta, ya que sólo se presentan dos candidaturas. En el extremo opuesto, se sitúan los casos de Palma y Llucmajor, que son las localidades donde se han oficializado más aspirantes: 12 y 11, respectivamente.

Los municipios del ‘blanco o negro’ electoral son Banyalbufar (Per Banyalbufar i es Port des Canonge y El Pi), Deià (Per Balears y Agrupació DEIA), Estellencs (PP y Per Estellencs, que aúna a PSOE y EUIB), Santa Eugènia (PP y PSOE), Ariany (El Pi y PSOE), Costitx (PP y El Pi), Mancor de Vall (PP y Més), y Vilafranca de Bonany (Assemblea per Vilafranca y Partit per al Poble).

Hasta 11 opciones políticas tendrán para elegir, por su parte, los vecinos de Llucmajor. Una oferta electoral con un fuerte acento conservador. Entre los que se presentan, está una formación capitaneada por un viejo conocido de la política municipal, Joaquín Rabasco, quien, una vez superado su calvario judicial que le llevó a prisión, aspira a obtener representación con el partido s’Ull (Urbanizaciones Unidas de Llucmajor).

Universo de derechas

En ese universo de derechas en Llucmajor, competirá con su antiguo partido, ASI (Agrupación Social Independiente), con Vox, Ciudadanos y el PP, donde Xisca Lascolas aspira a coger el relevo de Eric Jareño en la alcaldía. Este municipio, además, será el único de Mallorca donde el partido Falange, que en la dictadura fue el soporte ideológico de Francisco Franco, presente una candidatura electoral.

Como en anteriores convocatorias electorales, los partidos con más presencia en la part forana serán el PP y el PSOE, que presentarán candidaturas en torno al medio centenar de pueblos cada uno, sobre todo en solitario, pero también en coalición como los socialistas en Selva (con Més y Arrelam).

El PP recupera, por cierto, presencia en un municipio significativo como Esporles, feudo tradicional de Més que ahora estrena candidato (Josep Ferrà). En Esporles no se presentó ninguna candidatura conservadora en los comicios de 2019. En esta ocasión, la ultraderecha de Vox también estará representada en el término esporlerí.

En tercera posición tras los socialistas y los populares, Més vuelve a exhibir músculo en la política municipal, con capacidad para llegar a ententes con otros movimientos políticos. La formación econacionalista concurre en solitario en una treintena de localidades de Mallorca y en al menos otras cinco lo hace en coalición. Por ejemplo, en Calvià, donde concurre como Més Esquerra de Calvià, junto con la formación Decide. En el segundo municipio con más peso demográfico de Mallorca, el espacio conservador aparece especialmente fragmentado.

Además de PP, Vox y Cs, partido que no ha logrado concluir ninguna de las dos últimas legislaturas con su grupo municipal intacto por diferencias internas, la irrupción de Alianza por Calvià, impulsado por una ex del PP como Luisa Jiménez, puede alterar el equilibrio de fuerzas en este espacio, en beneficio del gran favorito, el socialista Alfonso Rodríguez Badal.

Como curiosidad, cabe apuntar que una formación se estrenará en una cita electoral en este municipio: el Partido Vecinal de Calvià.

El caso de El Pi

El Pi, por su parte, es el cuarto partido en presencia en la part forana: estará presente en una treintena de municipios. Desde el punto de vista del número de candidaturas, a la formación regionalista le mira de cerca la extrema derecha. Vox presenta listas en 22 municipios, entre ellos los principales de Mallorca, como Manacor, donde Miquel Oliver aspira a reeditar el pacto de izquierdas.

Ciudadanos, mientras, muestra una presencia muy reducida en las candidaturas municipales, que se limita a los grandes municipios de Mallorca, como puedan ser Palma, Calvià, Marratxí, Inca y Andratx, un municipio donde ha llamado la atención que el exalcalde Antoni Mir, quien fue desbancado del puesto por una moción de censura en 2022, repita al frente de los socialistas.

La coalición Unides Podem es otra de las protagonistas en las elecciones municipales. Concurre con un total de 14 listas. Donde no se presenta en esta cita electoral es en Pollença, municipio que, además, pierde otro referente de la izquierda, como Alternativa, que siempre ha estado en la oposición. Un partido al que se le ha llegado a comparar con la CUP por su carácter asambleario. De esta forma, la única opción de izquierdas en Pollença será la representada por el candidato del PSOE y actual conseller de Educación, Martí March.