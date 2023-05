José Hila Vargas, Alcalde y candidato del PSIB-PSOE a Cort: «Hay que seguir esforzándonos para mejorar la limpieza de Palma»

José Hila Vargas (Palma, 1972) se presenta a la reelección como alcalde del ayuntamiento de Palma por el PSIB-PSOE. Este licenciado en Económicas y Ciencias Empresariales ha ocupado la alcaldía durante seis años y es concejal del ayuntamiento desde 2007.

¿Se ve como alcalde?

Sí, porque hemos gestionado creo que bastante bien en esta legislatura, hemos cumplido el programa electoral, hemos superado una pandemia y acabamos el mandato rozando el pleno empleo, por lo que creo que eso es un aval para poder gobernar cuatro años más y con un programa electoral de transformación muy potente como el que tenemos.

Si repite como alcalde, ¿cuál será la primera medida que adoptará?

Convocar la mesa de diálogo para alcanzar un pacto social para la vivienda.

¿Qué ha pasado para que Palma continúe siendo la ciudad más sucia de España, según algunas encuestas?

Hemos ido incrementando los medios de limpieza. Creo que hay aspectos que han mejorado mucho, como por ejemplo el de la recogida de trastos, el de la supresión de hierbas en las aceras, se ha puesto en marcha un servicio potente para limpiar contenedores, hemos contratado más personal, comprado máquinas... Pero nos queda trabajo por hacer y hay que seguir invirtiendo en personal y medios para limpiar la ciudad.

La ciudad sigue estando llena de grafitis.

Pues limpiamos a miles. En el último año eliminamos más 5.000 y, además, la Policía está persiguiendo a los grafiteros y ya ha habido alguno condenado. Yo creo mucho en la constancia. Si mantienes un trabajo constante sueles conseguir el objetivo marcado en lo que sea, y también lo haremos con los grafitis.

¿Qué medidas reales se pueden adoptar para garantizar el acceso a la vivienda?

En primer lugar tener un Plan General que facilite la construcción de vivienda asequible de protección oficial. Eso es fundamental, y nosotros garantizamos que si gobernamos en 2023 habrá un Plan General que posibilitará la construcción de 10.000 viviendas asequibles. En segundo lugar es preciso también trabajar con otras administraciones para que faciliten vivienda asequible. En esta legislatura tenemos el ejemplo con el IBAVI, con la construcción de más de 350, de tal forma que si en todos los mandatos se hubiera construido esta cantidad ahora tendríamos miles de viviendas públicas, además de Son Busquets, con otras 850 viviendas más. Hay que sumar proyectos de tal forma que se construya constantemente vivienda asequible tanto pública como privada. A lo anterior hay que añadir que la nueva ley de la vivienda que nos permitirá regular los precios del alquiler.

¿Qué medidas adoptará para hacer cumplir la normativa a los patinetes?

Lo mismo pasó con la bicicleta y se ha demostrado que al final se consigue que mayoritariamente cumplan. Lo que hay que hacer es, por una parte, informar muy bien de las normas, y en el caso de Palma son claras: los patinetes, ni ningún vehículo, pueden ir por la acera. Y, por otra, debe haber control policial, de tal forma que cada mes se pongan las multas que en el anterior hasta que se cumpla la normativa.

¿Por qué considera importante la implantación del tranvía en Palma?

Porque es fundamental ya que es un transporte de alta capacidad, de máxima puntualidad, que nos asegura que en el corredor en el que tenemos más pasajeros ahora mismo, que es el de la plaza de España-Platja de Palma-Aeropuerto disponer de plazas suficientes y evitar tener autobuses llenos, que por muchos que pongamos no son capaces de absorber la demanda porque se produce el efecto acordeón que imposibilita el mantenimiento de las frecuencias. El tranvía también va a suponer la transformación del espacio público por el que pasa ya que se reurbanizan las calles por las que circulará. Además, los autobuses que no estén prestando servicio en este corredor porque estará haciendo el tranvía cubrirán las necesidades de los barrios, lo que mejorará también mucho el servicio y las frecuencias en estas zonas de la ciudad.

¿Qué pasará con la EMT?

La EMT es una empresa destinada a ocupar las calles de la ciudad, con autobuses eléctricos y de hidrógeno. Su futuro es que haya muchos más autobuses que los actuales en los barrios, con mejores frecuencias y con nuevas líneas. En este aspecto el tranvía y la EMT, junto con otros modos de transporte, son servicios complementarios.

¿Cree que la limitación de los precios de alquiler anunciada es una buena medida?

Creo que si no hacemos cosas distintas a las realizadas hasta ahora no seremos capaces de abordar una cuestión tan importante como la vivienda. Con las recetas antiguas no vamos a solventar el futuro de la vivienda. Hay que innovar. Creo que vale la pena probarlo todo para conseguir este objetivo. El tiempo dirá si ha sido una buena medida o no, pero que no se quede por no intentarlo.

¿Aceptará compartir la alcaldía si sus socios se lo exigen?

No. Ya lo dije hace cuatro años y mi posición no ha cambiado. De todas formas, pregúnteselo en todo caso a Jaime Martínez.

¿Qué condiciones pondrá a sus socios para reeditar el pacto de progreso?

Con Podemos y Més ya nos conocemos bien después de trabajar ocho años juntos. Ya no se trata de poner condiciones porque ya nos conocemos, sabemos lo que piensa cada uno y compartimos un modelo de ciudad, con lo cual lo que hay que hacer es ponerse a trabajar desde el primer día para hacer realidad ese modelo.

¿Cree posible un pacto con Ciudadanos o con el PP?

No. PP y PSOE tenemos un modelo de ciudad absolutamente diferente. El nuestro es moderno y de futuro y el del PP es antiguo. Basta ver las discrepancias que tenemos, por ejemplo, en cuestiones como la movilidad. Cuando el PP presente medidas de cambio, de transformación y de futuro, y no del siglo XX, a lo mejor podríamos empezar a entendernos.

¿Y con Ciudadanos?

Desconozco la representación que pueda tener en el Ayuntamiento, por lo que especular sobre posibles futuros entendimientos sería sacar demasiado la bola de cristal.

¿Está de acuerdo con la expropiación de las canteras de Establiments que plantea el PP?

En este tema llevamos una hoja de ruta clara. Hemos estado siempre al lado de los vecinos y como Ayuntamiento hicimos informes en contra de la continuidad de la explotación. Estamos comprometidos con los vecinos hace tiempo, no ahora en campaña electoral. Planteamos que las canteras se compren porque es un procedimiento más rápido. Si no es posible queda abierta la vía de la expropiación.