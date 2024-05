Rudy Fernández persigue su cuarta Euroliga

«No tengo nervios porque he vivido muchas finales, pero se vive con la misma ilusión que la primera», ha explicado este sábado Rudy Fernández en declaraciones a la web oficial del Real Madrid. «Con la experiencia que tengo intentaré ayudar a los compañeros en todo lo que pueda y cuando esté en pista dar el cien por cien como ayer. Tenemos una oportunidad de seguir haciendo historia con este grandísimo club y revalidar el título».

«No pensamos más allá del partido de mañana. Vamos a disfrutarlo y dar lo máximo y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que seguir ayudando al equipo. Es una sensación muy bonita porque puedes vivir otra final y con eso me quedo», ha añadido el alero.

«Estoy muy agradecido por esas palabras de mis compañeros», ha señalado sobre las palabras de los jugadores blancos de querer 'regalarle' otro título. «Pero tenemos que ganar por el equipo y por nuestra afición. Intentamos ganar por todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada, por jugadores que por desgracia no han podido estar como Deck, que ha estado durante todo el año luchando para estar aquí. Al final, el deporte es lo que tiene. Con este tipo de lesiones no puedes afrontar una final, y sobre todo, disfrutarla», ha explicado.

En cuanto a que esta final será su último partido en la Euroliga, el mallorquín ha indicado: «No lo he pensado. Lo veo por todos los lados. Es difícil no pensarlo, pero estoy muy centrado en el partido e intentaré disfrutar lo máximo posible porque esto se está acabando. Estoy muy satisfecho de todo lo que he vivido con este equipo, de lo que estoy viviendo, de lo que me han hecho disfrutar y ayer disfruté muchísimo del partido. Ojalá pueda irme de Berlín con la misma sensación que me fui del Eurobasket».