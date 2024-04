Rudy Fernández desvela su gran reto antes de retirarse

Rudy Fernández tiene un reto antes de retirarse. Así lo calificó el mallorquín ayer durante la presentación del decimocuarto Campus que organiza junto a su hermana Marta Fernández y que se disputará del 5 al 12 de julio en Ciutat. «Quiero terminar bien con el Real Madrid, tenemos un gran equipo para ganar Liga y Euroliga. Y tengo una motivación extra, que es vivir una sexta Olimpiada, que sería histórico», confesó después de ponerse algo nostálgico. «Debuté hace casi veinte años aquí con la selección española y lo que iba a pasar después ni me lo imaginaba», apuntó en referencia al Palau de Son Moix en un acto al que acudió junto al alcalde, Jaime Martínez.

El palmesano dejó claro que no piensa mucho «en lo de ser leyenda» por disputar los Juegos de París, un desafío que puso sobre la mesa en un momento especial de su vida. «Si no tuviera este reto quizá me hubiera retirado antes, pero ya sabéis que fue una charla con mi padre, cuando ya estaba enfermo. Él me dijo que lo intentara hasta los Juegos y así ha sido. Tengo 39 años, con algunos dolores, pero me siento bien, con ilusión y con ganas. Sigo disfrutando de este deporte», sentenció con una sonrisa.

El baloncestista, formado en el colegio Sant Josep Obrer, siente que todavía puede aportar su grano de arena en la pista. «Me encuentro bien tras haber salido de una lesión y entrando poco a poco en la dinámica de grupo. Mi rol dentro del equipo ahora es otro, sin jugar tantos minutos, pero igual de importante. Un jugador veterano tiene que estar ayudando al equipo a lograr sus objetivos», señaló.

Rudy, que aseguró sentirse «feliz por volver a casa», en referencia a la isla, confía en las opciones de España para clasificarse para los Juegos en el preolímpico de Valencia -Polonia y Finlandia son los más duros, sobre el papel-. «Van a a ser unos partidos muy complicados por el gran nivel que hay, pero confío en estar en París». Y justo después de esta competición, en la que tendrá «una semana de vacaciones», se enmarca el Campus del alero internacional, que después de celebrarse en Pollença durante muchos veranos, regresa a Palma y que reunirá a 240 jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. «Y hay 150 en lista de espera y tenemos que trabajar para que en el futuro nadie se quede fuera», puntualizó convencido.

Rudy posa con su hermana Marta y el alcalde Jaime Martínez, entre otras autoridades en Son Moix. / Ajuntament de Palma

Un Campus especial

«Me hace mucha ilusión volver aquí donde empecé a jugar a baloncesto y agradezco al Ayuntamiento de Palma su apoyo. Este campus es especial porque mi hermana -que también fue internacional y jugó en la WNBA- y yo tenemos el compromiso de estar todos los días con ellos. Estamos vinculados desde el principio. El lema es ‘vívelo y que no te lo cuenten’, queremos que los niños se lo pasen bien y que hagan amistades. Este año contamos con instalaciones para practicar más deportes», apuntó antes de desvelar la principal petición de los chavales. «Antes lo que más me pedían eran mates, ahora ya no estoy para mucho», bromeó.

Rudy, que mostró su deseo de «seguir vinculado con el deporte en la isla» cuando se retire, compareció en un evento al que también asistió su esposa Helen Lindes y sus dos hijos, así como también el director general d’Esports del Ajuntament de Palma, David Salom, y el gerente del IME, Miquel Àngel Bennàssar. «Yo empecé a caminar en una pista de baloncesto en Llucmajor y ahora tendré más tiempo libre», recordó. Y eso son detalles que no se olvidan jamás.

Aficionado del Mallorca «La final de la Copa del Rey fue histórica»

Rudy Fernández reflejó su mallorquinismo cuando fue preguntado por cómo vivió la final de la Copa del Rey. «Estoy muy agradecido al club por la invitación, pero no pude ir porque estábamos concentrados en Barcelona. Pusimos una pantalla grande y los jugadores del Madrid iban con el Mallorca. Fue algo histórico para el club y eso se demuestra que se están haciendo las cosas muy bien. Ahora, toca luchar y sufrir para mantener la Primera División. No había visto Son Moix renovado y es un espectáculo», destacó.