El Palma Futsal lo ha vuelto a hacer

No sé por dónde empezar. Bueno sí, reconociendo que yo, personalmente, este año no lo veía. El factor sorpresa ya no existía. El nivel de los rivales con la entrada del Barça era superior.

La irregularidad durante la temporada un hecho. Sin Tayebi ni Fabinho por lesión. Pero no contaba con una cosa: con lo ‘pesao’ que es este equipo cuando se pone.

Son un grupo, son solidarios, son trabajadores incansables, son todo lo que se debe ser cuando llega una cita de este nivel. Desde Tirado por su gestión, hasta Vadillo por su dirección. Desde los veteranos hasta los más jóvenes. Profesionalidad y hambre.

En casa (hace un año) o a miles de kilómetros, como esta vez. Da igual, lo del Palma Futsal ya no es un milagro como titula el documental, es una realidad.

Y me alegro especialmente por tipos como Gordillo que se la perdió por lesión la temporada pasada; por Chaguinha que se irá dejando una impronta; por Rómulo y Vilian, un ejemplo de profesionalidad. Por SuperMario que ya tiene cuatro; por Barrón que es eterno; por Luan Müller que fue ídolo en Armenia y abrió la puerta del apoyo desde la grada, y por todo un grupo de tipos fenomenales como Cléber, Ernesto, Neguinho, Marcelo, Bruno Gomes, Jaume, Moslem y Salar.

Y por todo un grupo de trabajo en el club sin igual. ¡¡¡Enhorabuena campeones!!!

